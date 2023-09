Jak przewinąć i nakarmić dziecko w krakowskim zoo? Nic prostszego, pojawiły się specjalne ławki

Informację o tym nowym udogodnieniu dla odwiedzających krakowski ogród zoologiczny zamieścił w czwartek w mediach społecznościowych. "Drogie, karmiące mam. Mamy dla Was niespodziankę! Na terenie krakowskiego ZOO rozstawiliśmy dla Was specjalne ławki. To intymny i bezpieczny "kącik" do karmienia i przewijania dziecka. Szukajcie na terenie ogrodu ławek z takimi piktogramami" - czytamy we wpisie na Facebooku, któremu towarzyszą zdjęcia tych szczególnych ławek, wraz z oznaczeniami.

"Świetny pomysł. W każdym parku powinny takie być", "Fantastyczny pomysł", "Niech inni biorą przykład!" - takie komentarze znalazły się pod wpisem o nowych ławkach. Jednocześnie część osób zwróciła uwagę, że ławkom przydałoby się jeszcze jakieś zadaszenie, osłonięcie od słońca i wiatru.

Pojawił się też głos w sprawie tatusiów, którzy chcieliby przewinąć swoje dziecko - a to w nawiązaniu do umieszczonego na ławkach znaczka przewijającej dziecko kobiety. Zoo w odpowiedzi zapewnia, że z ławeczek każdy tata też może korzystać oraz dodaje: "W Żyrafiarni mamy miejsce z przewijakiem dla mamy i taty. Połączyliśmy ją z toaletą dla niepełnosprawnych".