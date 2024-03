Subtelna opowieść o meandrach ludzkich wspomnień. "Pamięć" w cyklu "Premiera Psychologiczna" 8 kwietnia w Kinie Pod Baranami

Sylvia jest pracownikiem socjalnym, prowadzi proste i uporządkowane życie - córka, praca, spotkania AA. Sytuacja ulega zmianie, gdy wraca ze zjazdu absolwentów liceum, a jej śladem podąża Saul. Niespodziewane spotkanie będzie miało głęboki wpływ na ich oboje, otwierając drzwi do przeszłości.

Nowy film jednego z najciekawszych współczesnych reżyserów Michela Franco, portretuje dwójkę bohaterów, którzy w poszukiwaniu miłości i zrozumienia muszą zmierzyć się z demonami przeszłości i chorobą. W rolach głównych występują laureatka Oscara Jessica Chastain i laureat Pucharu Volpiego na festiwalu w Wenecji - Peter Sarsgaard.

- Trudno jest opowiadać o historiach dotyczących traumy, bolesnych doświadczeń z przeszłości. Tak wielu ludzi przeszło przez przerażające doświadczenia i znalazło sposoby, by iść naprzód. Jestem pewna, że prawie każdy zna osoby, które doświadczyły w swoim życiu bardzo mrocznych rzeczy. Przygotowując się do filmu, spędzam dużo czasu na tworzeniu historii postaci, które gram. Nawet jeśli nie ma to nic wspólnego z filmowymi scenami, tworzę tego typu opowieść, bo wtedy mogę być bliżej mojej bohaterki, mogę ją lepiej zrozumieć - mówi Jessica Chastain.