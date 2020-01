Studniówka 2020 w Szkole Mistrzostwa Sportowego z Krakowa

Walentynki 2020: Prezenty DLA NIEGO. Upominki dla ukochanego

W Dzień Świętego Walentego nie tylko chcecie spędzić czas ze swoim chłopakiem, ale także dać coś, co sprawi mu przyjemność. Zwykle sprawia to niemałe zamieszanie. W szczególności, że z roku na rok jest coraz większy wybór. Co będzie odpowiednim prezentem dla Twojego chłopaka? Spe...