Straż miejska co roku usuwa tysiące wraków samochodów z ulic Krakowa. "Są niebezpiecznymi odpadami"

- Pojazdy z dróg wewnętrznych mogą być usunięte tylko wtedy, gdy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, czyli na przykład posiadają wystające ostre elementy, rozbite szyby. W sytuacji, gdy pojazd zaparkowany jest na drodze wewnętrznej i nie stanowi zagrożenia, nie ma podstaw, aby go usunąć. Strażnicy miejscy rozmawiają wówczas z właścicielem pojazdu i proszą go o doprowadzenie samochodu do stanu używalności lub usunięcie go z miejsca postojowego - informuje nas Marek Anioł.