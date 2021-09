Stary Teatr. Beniamin M. Bukowski: O zerwaniu współpracy zadecydował Jan Klata

Jakie premierowe spektakle zobaczymy w najbliższym czasie w repertuarze Starego Teatru?

Wszystkie zapowiedziane w maju premiery, poza „Ptakami” Jana Klaty, zostaną zrealizowane w zapowiedzianych terminach. Tak jak zapowiadaliśmy, jest to dziewięć premier: „Trąbka do słuchania” E. Carrington (reż. A. Glińska), „Baśń o wężowym sercu” wg powieści Radka Raka (reż. J. Berłowska), „Art of Living” na podstawie „Życia. Instrukcji obsługi” Georgesa Pereca (reż. K. Kalwat), „SNL” (reż. K. Garbaczewski), „Salome” Oscara Wilde’a (reż. K. Kowalski), „Sztuka bez tytułu” (reż. E. Kaim), „Orlando” wg Virginii Woolg (reż. K. Minkowska), „Reves polonais” wg Bałuckiego duetu Jędrzej Sulima/Hubert Piaskowski i „Wymazywanie” Thomasa Bernharda w reż. Klaudii-Hartung Wójciak. Doszedł dziesiąty tytuł, który przesunęliśmy z przyszłego sezonu w związku z odwołaniem „Ptaków”, jest to spektakl „Cesarzowa Sisi” w reżyserii Wiktora Rubina z dramaturgią Jolanty Janiczak. Bardzo nam zależało na zapełnieniu powstałej luki oraz zapewnieniu naszym aktorom możliwości gry, a widzom wartościowego zastępstwa repertuarowego.