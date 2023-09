Startuje Europejski Tydzień Mobilności 2023 w Krakowie. Pośród atrakcji joga i symulator tramwaju

Jakie atrakcje przygotowano w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności 2023? W sobotę rozpocznie się on od rodzinnego pikniku "Wszystko o transporcie!" w godz. 14-17 na ulicy Krupniczej (przy skrzyżowaniu z ulicą Loretańską. Dzięki warsztatom, zabawom, quizom będzie okazja dowiedzieć się m.in. jak działają hulajnogi elektryczne oraz jak bezpiecznie poruszać się za pomocą ekologicznych środków transportu w mieście.

17 września (niedziela) mieszkańcy zapraszani są na kolejną odsłonę Wielkiej Lekcji Ekologii, pod hasłem "Kierunek klimat". Wielka Lekcja Ekologii ma na celu przekazanie wiedzy na temat przyczyn i skutków zmian klimatu, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki niskoemisyjnej, wodnej i zagadnień związanych z jakością powietrza, a także informacji o dostępnych programach i projektach realizowanych przez spółki miejskie, jednostki organizacyjne miasta Krakowa oraz wydziały Urzędu Miasta. To także okazja do zaprezentowania organizacji, kół naukowych itp. zaangażowanych w działalność na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Uczestnicy będą mogli skorzystać m.in. ze stanowiska do obserwacji chmur, wykonać quizy transportowe, poznać pojazdy przyszłości oraz wiele innych. Podczas imprezy mieszkańcy Krakowa będą zachęcani do wyboru niskoemisyjnych form podróżowania po mieście.