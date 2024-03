Stan wojenny, stan wyjątkowy. Polskie filmy w międzynarodowym konkursie dokumentalnym Krakowskiego Festiwalu Filmowego

Stan wojenny

Puste półki, handlowanie kartkami i kurczątka sprzedawane w sklepie obuwniczym. To polska codzienność sprzed ponad czterech dekad. Tomasz Wolski w swoim najnowszym dokumencie “Rok z życia kraju” po raz kolejny sięga do archiwów. Choć punktem wyjścia jest dla niego moment wprowadzenia stanu wojennego, to za sprawą wybranych nagrań cofamy się w czasie o 16 miesięcy i 12 dni, po to by lepiej zrozumieć ówczesne nastroje i złożoność procesów, które doprowadziły do decyzji z 13 grudnia 1981 roku.