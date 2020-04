Sprytne dzieciaki rozwiązują kryminalną zagadkę w kontynuacji filmu "Tarapaty"

Obecnie „Tarapaty” są dostępne na DVD, zostały także sprzedane do wszystkich najważniejszych stacji telewizyjnych w Polsce. Można je także w każdej chwili obejrzeć w sieci – są dostępne w serwisach Netflix, Player, Ipla i VOD.

Pierwsza część „Tarapatów” była prawdziwym powrotem do najlepszych tradycji polskiego kina familijnego – przyciągnęła do kin w Polsce ponad 320 000 widzów, stając się największym hitem kina młodzieżowego po 1989 roku.

- „Tarapaty” sprawdziłam najlepiej, jak mogłam – na trójce moich wnuków. A to są naprawdę wymagający widzowie! Kiedy skończyliśmy oglądać film na DVD zapytali mnie, czy następnego dnia będą mogli obejrzeć „Tarapaty” ponownie. Jakaż była ich radość, kiedy powiedziałam, że płytę z filmem dostają ode mnie w prezencie. To naprawdę świetne, niegłupie, zabawne i emocjonujące kino familijne – opowiada Ilona Łepkowska, znana scenarzystka i pisarka.

„Tarapaty 2” to historia dla całej rodziny, która mówi o tym, że nie da się uwierzyć w przyjaciela, dopóki nie uwierzy się w siebie. A także o tym, że przyjaźń wystawiona na próbę może stać się jeszcze mocniejsza. W filmie opowieść o zazdrości i zaufaniu przeplata się z rozwiązywaniem zagadki kryminalnej.

– Wszyscy tęsknimy za latem, słońcem i tym, żeby było normalnie. Brakuje nam analogowego kontaktu z przyjaciółmi i bliskimi, chcemy się spotykać, rozmawiać i wygłupiać. W „Tarapatach 2” będzie można podejrzeć wakacyjne i w gruncie rzeczy beztroskie życie trójki trzynastolatków, może to osłodzi chociaż odrobinę czekanie na powrót do zwyczajności – mówi Marta Karwowska, reżyserka i scenarzystka filmu.

Film ponownie reżyseruje Marta Karwowska, a za zdjęcia odpowiada Jakub Burakiewicz, dla którego będzie to fabularny debiut pełnometrażowy. Za scenografię odpowiadają Jędrek Kowalski i Maria Dziewanowska-Kowalska, a za montaż Aleksandra Gowin. „Tarapaty 2” są produkcją Koi Studio, na czele z Agnieszką Dziedzic, producentem wykonawczym i koproducentem jest Tomek Morawski z Haka Films.

- Zdjęcia do „Tarapatów 2” to był dużo bardziej elastyczny proces niż praca przy pierwszych „Tarapatach". Dzięki temu, że trwały ponad trzy miesiące, historia stała się gęstsza, a postacie bardziej wyraziste. Miałam więcej czasu na pracę z aktorami, co – zwłaszcza przy pracy z młodymi naturszczykami – jest bardzo pomocne i daje dobre efekty – mówi reżyserka.