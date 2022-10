Spotkanie z angolską poetką Aaiún Nin wokół jej debiutanckiego tomu wierszy "Złamane połówki mlecznego słońca"

W debiutanckim tomie Aaiún Nin mierzy się ze wspomnieniem dzieciństwa i młodości spędzonych w Angoli oraz z doświadczeniem migracji do Europy, którym towarzyszy odkrywanie nieheteronormatywnej tożsamości seksualnej. "Pęknięte połówki mlecznego słońca" to jednak nie egzotyczna widokówka z ciepłych krajów. To wstrząsający obraz realiów postkolonialnej Afryki i bezlitośnie szczery manifest niezgody.

Aaiún Nin śledzi konsekwencje patriarchalnego porządku współczesnej Angoli, podejmując wątki przemocy seksualnej wobec kobiet, fundamentalizmu religijnego i nierówności społecznych, a także dokonuje druzgocącej krytyki polityki antyimigranckiej krajów Zachodu, demaskując rasizm i zakłamanie sytych społeczeństw pierwszego świata.

Najlepszą metaforą zaniedbanego oblicza afrykańskich miast, służącego tym wierszom za tło, oraz poruszanej przez nie problematyki, jest obraz autorki znajdujący się na okładce – inspirowany zniszczonymi elewacjami kolonialnych budynków Luandy i przywodzący na myśl granice kontynentów i państw, które powstrzymują dziś rzesze ludzi szukających schronienia.