Śpiewajmy razem! Muzyczne spotkanie seniorów w Krakowie w klubie Arka od 16 kwietnia

„Śpiewajmy razem!” to nowy projekt edukacyjny skierowany do seniorów oraz wszystkich krakowian zainteresowanych polską muzyką. To także przyjazna przestrzeń do wspólnego muzykowania i pielęgnowania rodzimej kultury. Na wydarzenie zapraszają organizatorzy – Polskie Wydawnictwo Muzyczne i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja.

Spotkanie otworzy coś dla głodnych wiedzy. Prelekcję poświęconą tradycji pieśni patriotycznych w Polsce wygłosi mgr Paulina Zgliniecka-Hojda – teoretyk muzyki, doktorantka Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie i wykładowca Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zdobytą wiedzę najlepiej od razu przekuwać w praktykę; uczestnicy spotkania odkryją radość płynącą ze wspólnego śpiewania, ucząc się jednego z utworów zawartych w Antologii Pieśni Patriotycznej „Śpiewajmy Polskę!” wydanej nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Warsztat poprowadzi uznana dyrygentka chóralna dr Joanna Gutowska-Kuźmicz, laureatka ponad 50 nagród i wyróżnień na festiwalach i konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.