Śnieg i mróz utrudniają budowę linii tramwajowej do Górki Narodowej i tunelu w ciągu ulicy Opolskiej

- Co do zasady, roboty nie zostały wstrzymane ze względu na warunki pogodowe – prowadzone są prace przygotowawcze, zabezpieczające oraz prowadzone w pomieszczeniach (podstacje trakcyjne). Z oczywistych powodów nie jest możliwe prowadzenie robót asfaltowych, betoniarskich, nawierzchniowych, izolacyjnych. W kolejnych dniach spodziewana jest zmiana pogody (ocieplenie), dzięki czemu wykonawca będzie mógł wrócić do realizacji zaplanowanych wcześniej robót wymagających odpowiedniej temperatury - informuje Jan Machowski z Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Przypomnijmy, że budowa linii KST do Górki Narodowej to obecnie największa samorządowa inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Trasa nowego tramwaju będzie miała łącznie ok. 5,5 km długości. W ramach zadania powstaną 23 perony tramwajowe, a do dyspozycji zmotoryzowanych oddanych zostanie ok. 600 miejsc postojowych na trzech parkingach park&ride.

W ramach zadania budowanych jest 7 obiektów inżynierskich, które pozwolą na sprawne przemieszczanie się tramwajów na północ miasta. Powstaje też tunel samochodowy w ciągu ul. Opolskiej.