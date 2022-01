Smok co krok? Wiemy, gdzie w Krakowie mogą pojawić się miniaturowe rzeźby

"Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali – smok co krok" to zwycięski projekt ostatniej edycji Budżetu Obywatelskiego. Jego pomysłodawcy - Anna Jakubiak oraz Mariusz Meus - zaproponowali postawienie miniaturowych rzeźb smoków w kilkunastu lokalizacjach Krakowa, by prowadząc od Starego Miasta w kolejne dzielnice, stały się nieoczywistymi przewodnikami po mieście. Inicjatorzy od początku podkreślają też, że istotny jest walor edukacyjny. Chcą wyposażyć rzeźby w kody QR, które będą odsyłać do historii i specyfiki miejsca.

Dla każdej dzielnicy mamy 4 lokalizacje z uwagi na koszt wykonania rzeźby. Urząd Miasta wycenił realizację jednej na 25-30 tysięcy złotych. W pierwszej kolejności chcemy więc się skupić na miejscach zielonych, które chętnie wybierają całe rodziny - mówi Anna Jakubiak.