Słynny amerykański zespół Jonas Brothers wystąpi 30 maja 2024 roku w krakowskiej Tauron Arenie

Jonas Brothers to zgodnie z nazwą trzech braci - Nick Jonas, Joe Jonas i Kevin Jonas. Ich specjalnością jest melodyjny pop-rock. Do tej pory sprzedali oni ponad 20 milionów albumów na całym świecie. Co więcej: otrzymali dwie nominacje do nagrody Grammy, pojawili się na liście Billboard Hot 100 z 26 hitami, zanotowali trzy kolejne debiuty na pierwszym miejscu na liście Billboard 200 i wygenerowali miliardy streamów. Wśród wielu wyróżnień, niedawno zostali nagrodzeni między innymi gwiazdą na hollywoodzkiej Alei Gwiazd.

W 2019 roku dokonali powrócili z albumem „Happiness Begins”, który uzyskał status Platynowej Płyty. Z tego krążka pochodził pięciokrotnie platynowy hit „Sucker”, który uczynił ich „pierwszym zespołem XXI wieku, który zadebiutował na szczycie listy Hot 100”, stał się „najdłużej utrzymującym się singlem na pierwszym miejscu na liście Pop Airplay w 2019 roku” i otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii „Najlepszy występ popowy zespołu/duetu”.