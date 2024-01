Skarby Biblioteki Czartoryskich na wyciągniecie ręki. MNK świętuje 145 lat istnienia

Dziś Muzeum Narodowe w Krakowie składa się z dwunastu oddziałów, kolejne miesiące 145. roku istnienia placówki będą więc przebiegały pod znakiem prezentacji poszczególnych oddziałów. Opowieść o Muzeum Narodowym w Krakowie rozpoczęła Biblioteka Czartoryskich. Już w sobotę, 27 stycznia, odbędzie się w niej dzień otwarty.

Biblioteka Książąt Czartoryskich należy do najstarszych bibliotek rodowych w Polsce. Powstałą w XVIII wieku bibliotekę stworzył książę Adam Kazimierz Czartoryski wybitny polityk, erudyta, bibliofil. Księgozbiór biblioteki liczy ponad 230 tys. woluminów, wśród których znajdują się niezwykle cenne stare druki, w tym polonika z XVI w. - m.in. dzieło Macieja Miechowity, wydane w Krakowie, które było pierwszą drukowaną historią Polski.

Dzieło to, ze względu na fakt, że zawierało ostrą krytykę Jagiellonów, nie było rozpowszechniane - egzemplarz w Bibliotece jest jednym z trzech istniejących. Ponad 14 tys. rękopisów znajduje się w Archiwum i Zbiór Rękopisów Biblioteki Czartoryskich. Obejmuje on rękopisów od średniowiecza do czasów współczesnych. Znajdują się tu dokumenty pergaminowe od XII do XIX w. o znaczeniu narodowym m.in. przywilej jedlneński (1430 r.), przywilej koszycki (1374 r.), unie w Horodle (1413 r.), czy dokument Hołdu Pruskiego (1525 r.), a także ważne dokumenty rodzinne m.in. nadanie tytułu książęcego dla Czartoryskich w 1442 r. czy też dyplom honorowego obywatelstwa miasta Krakowa dla Władysława Czartoryskiego (1880 r.). W bibliotecznych zbiorach znajdują się także bezcenne średniowieczne i nowożytne rękopisy iluminowane.