Siekierą uszkodził św. Eliasza, zabytkowy obraz w kapliczce pod Krakowem. Obraz znajdował się przy źródełku od około 200 lat

35-latek został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu. Następnego dnia policjanci doprowadzili podejrzanego do Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza. Tam mieszkaniec Krzeszowic usłyszał dwa zarzutu uszkodzenia zabytku oraz obrazy uczuć religijnych, poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej. Do zarzucanych mu czynów przyznał się.

Jak informuje rzeczniczka policji za tego typu popełnione przestępstwa grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności.