Sceny niczym z filmu akcji w rejonie Ronda Ofiar Katynia w Krakowie. To była operacja policji

Kolejno kryminalni wraz z 44-latkiem pojechali do lokum służącego za magazyn nielegalnych substancji. Pod wytypowanym adresem policjanci zastali 37-letniego wspólnika zatrzymanego. Mężczyzna nie spodziewał się wizyty kryminalnych, stąd nie zdążył się pozbyć dowodów przestępczej działalności. Środki odurzające i psychotropowe leżały nie tylko w mieszkaniu, ale też na balkonie. Ponad 5300 g amfetaminy, niemal 280g mefedronu, przeszło 213g kokainy, 30g suszu marihuany i 430 tabletek ecstazy to łączna ilość zabezpieczonych tam narkotyków. Część była już podzielona i przygotowana do sprzedaży. Według ustaleń operacyjnych - miała trafić do odbiorców z naszego województwa. W trakcie tej realizacji policjanci zabezpieczyli środki odurzające i psychotropowe o czarnorynkowej wartości sięgającej 300 tys. zł. Dodatkowo zatrzymali telefony komórkowe oraz gotówkę w kwocie 62 tys. zł na poczet przyszłej kary.