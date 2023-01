Są kontrowersyjne i przełamują tabu. Oto najlepsze zdjęcia porodów w 2022 roku Redakcja Kraków

To najlepsze zdjęcia porodów 2022 roku wybrane przez The International Association of Professional Birth Photographers, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Fotografów Narodzin (IAPBP). Każda z prac opowiada inną historię i przekazuje inne, nierzadko skrajne emocje: od radości aż po cierpienie. Czy Waszym zdaniem zdjęcia z porodu to odpowiednia pamiątka? Komentujcie, a wcześniej zobaczcie najlepsze zdjęcia porodów Birth Photography Image Competition 2022.