Ruszyły zdjęcia do serialu "Heweliusz" w reżyserii Jana Holoubka dla platformy Netflix

Z początkiem roku Netflix rozpoczął zdjęcia do "Heweliusza". To pięcioodcinkowy fabularyzowany serial dramatyczny, inspirowany historią zatonięcia promu Jan Heweliusz, do którego doszło 14 stycznia 1993 roku na Morzu Bałtyckim. Drugi, po "Wielkiej Wodzie", serial katastroficzny w Polsce, o jeszcze większej skali produkcji, dla Netflixa ponownie realizują jego twórcy – reżyser Jan Holoubek, scenarzysta Kasper Bajon i producentka Anna Kępińska. Premiera serialu przewidziana jest w 2025 roku.

- Twórcy oraz cała ekipa są ogromnie podekscytowani, że mogą zrealizować tak wyjątkowy serial wspólnie z Netflixem. “Heweliusz” to projekt o spektakularnej skali, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Prace nad nim trwają prawie dwa lata, a okres zdjęciowy przewidziany jest na 8 miesięcy - mówi - Anna Kępińska, producentka serialu Heweliusz.

W Świnoujściu właśnie padł pierwszy klaps, a przed ekipą 106 dni zdjęciowych i 10 polskich lokacji - filmowcy pojawią się m.in., Szczecinie, Zgorzelcu, Gdyni, Wrocławiu i Warszawie. Z kolei w Brukseli nakręcone zostaną wodne sceny kaskaderskie w najnowocześniejszej hali filmowej ze specjalnym basenem. Samych scen katastroficznych będzie ponad 130. Na ekranie zobaczymy ponad 120 postaci nazwanych i aż 3000 statystów. Ekipa pracująca nad serialem liczy ponad 140 osób.