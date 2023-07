Rusza sprzedaż biletów na Sacrum Profanum. Jacy będą najważniejsi wykonawcy festiwalu muzyki współczesnej w Krakowie?

3 sposoby na piękny trawnik, zobacz co radzi ekspert, to musisz wiedzieć!

Grupa powstała z inicjatywy fundacji Avant Art i Matsa Gustafssona, szwedzkiego instrumentalisty i kompozytora. Pod jego kierownictwem artyści przeprowadzili badania alternatywnych sposobów ekspresji muzycznej w obrębie tradycji ludowych ze Skandynawii, Polski i Portugalii. Gustafsson poprosił artystów o podzielenie się najważniejszym osobistym wspomnieniem muzycznym – melodią pierwszej kołysanki czy pieśni, która trwale się w nich zapisała. To był punkt wyjścia do kolektywnej pracy nad utworem "EE Opus One".

Podczas wrześniowej odsłony Sacrum Profanum do Krakowa przyjeżdża grupa Ensemble E. To międzynarodowy zespół artystów i muzyków pod kierownictwem Matsa Gustafssona działający na polach współczesnej muzyki eksperymentalnej, noise’u, improwizacji, folku, free jazzu i innych tradycji muzycznych.

W kompozycji, która zaprezentowana zostanie w Krakowie 24 września, poza tradycyjnym jazzowym instrumentarium wykorzystane będą instrumenty tradycyjne Polski (suka biłgorajska) oraz Norwegii (langeleik, hardingfele). Mats Gustafsson to mistrz improwizacji, ale też panowania nad dużymi formami muzycznymi i dużymi zespołami. Koncert odbywa się w ramach współpracy z fundacją Avant Art – to krakowski przystanek na trasie polsko-skandynawskiego projektu In Between Norway & Poland.

Listopadową część festiwalu otworzy Mary Halvorson. To wirtuozka gitary elektrycznej o bardzo autorskim rysie oraz rozpoznawalnym i niepodrabialnym stylu. Na scenie razem z Mivos Quartet wykonają muzykę z płyty "Belladonna" wydanej w 2022 roku przez Nonesuch. Usłyszymy także fragment z kwartetu smyczkowego Patricka Higginsa."Belladonna" to cykl kompozycji przynależących do świata muzyki współczesnej, napisanych na kwartet smyczkowy (dla Mivos Quartet) i gitarę elektryczną.