Rozpoczynają się prace budowalne na terenie byłego obozu Plaszow. Potrwają do końca roku Anna Piątkowska

W najbliższych dniach rozpoczną się prace budowlane na terenie byłego obozu KL Plaszow. Mają potrać do potrwają do końca 2023 r. To pierwszy etap budowy Muzeum KL Plaszow, pierwsi do muzeum upamiętniającego więźniów znajdującego się tu podczas II wojny świtowej obozu, mają wejść w 2026 roku.