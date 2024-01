Rozmowa. Ksiądz Grzegorz Sprysak CSMA o błogosławionym ks. Bronisławie Markiewiczu: "Żywił, ubierał i przyciągał jak magnes ludzi"

Skoro już wiemy, że odnalazł to powołanie poprzez ciężką pracę, to gdzie dalej szukał swoich dróg duchowych i jakie trudności na nich napotykał?

Markiewicz dostał od rodziców solidne wychowanie, również religijne. W zderzeniu z opiniami, które były przeciwne wyniesionym z domu wartościom, przyszedł kryzys wiary. Historia wielu z nas. Również moja. Był uczciwy w dochodzeniu do prawdy, pytał, czytał, modlił się. Łatwo macha się ręką i poprzestaje na opinii innych, trudno jest z uczciwością intelektualną podjąć wyzwanie szukania odpowiedzi. Szukania wszędzie. Uczciwość intelektualna, to jest lekarstwo. Sięgać w różnych kierunkach.

Kiedy odpowiedział sobie na podstawowe pytania wstąpił do seminarium i został księdzem w Diecezji Przemyskiej. Jednak czuł, że chciałby sięgać głębiej. Postanowił szukać życia zakonnego. Kiedy wyjechał do Włoch miał plan i oko na konkretny zakon. Jednak spotkał Jana Bosko i uznał, że to jest to. Został salezjaninem. Zapoznała się z metodą pracy salezjan i uznał, że w swojej prostocie jest genialna. Fundament to metoda uprzedzająca. Przeżywać życie obok wychowanka by szybko reagować oraz stawiać na potencjał dobra i rozumu, jakie wychowanek nosi w sobie. Kiedy wrócił do Polski i wprowadzał w czyn ideę Jana Bosko miał mocno pod górkę. Jednak jako człowiek głębokiej wiary i nadziei wiedział, że da radę. I dał.

"Chciałbym zebrać miliony dzieci i młodzieży z wszystkich krajów i narodów, żywić ich za darmo i przyodziewać ich na duszy i na ciele" - słowa błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza wyrażają wielką nadzieję, lecz czy w dzisiejszych czasach są możliwe do realizacji? Czy w jego czasach był to wielki trud by je realizować?