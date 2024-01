Zmarł Ludwik Dziewoński, zasłużony dla powiatu myślenickiego. Wielki społecznik, strażak, bibliotekarz, dziennikarz, szachista i rolnik

- Pan Ludwik Dziewoński był oddanym społecznikiem, pedagogiem i lokalnym patriotą, druhem OSP Dziekanowice, założycielem Klubu Sportowego Dziecanovia, propagatorem sportu i gry w szachy, inicjatorem Sztafety Szlakiem Walk Partyzantów AK i BCh oraz autorem publikacji „Rzemiosło Dobczyc na przestrzeni dziejów” - czytamy w informacji opublikowanej przez Gminę i Miasto Dobczyce.

Ludwik Dziewoński praktykę dziennikarską odbywał w redakcji "Dziennika Polskiego", wówczas na ul. Wielopole w Krakowie poznał też późniejszą żonę Antoninę, pracującą w tamtych czasach w drukarni.

Przed laty na łamach Dziennika Polskiego sam mówił: - Miałem w życiu wiele zawodów. Jestem bibliotekarzem, księgarzem, dziennikarzem oraz przede wszystkim rolnikiem.

Mieszkańcy gminy, a znali go niemal wszyscy, wspominają pana Ludwika jako wspaniałego człowieka, "wzór do naśladowania w każdej dziedzinie życia". Niektórzy piszą o nim "Piękna karta historii gminy Dobczyce", podkreślają , że był wielkim człowiekiem. wspominają go z rożnych dziecin życia. Dla jednych to prawy człowiek, dla innych ceniony wychowawca z internatu, jeszcze dla innych niezastąpiony działacz sportowy.