„Blask zniczy na cmentarzach to przepiękny obraz światła, które chcemy dać duszom, które są w czyśćcu." Rozmowa z księdzem Marcinem Naporą

W przeddzień święta Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego już licznie odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych. Zabieramy również ze sobą znicze, by na każdym z nich zapalić symboliczne światło. - Gdy szczególnie w tym okresie widzimy blask zniczy na cmentarzach, to jest to przepiękny obraz światła, które chcemy dać duszom przebywającym w czyśćcu. To znak tego, że zbawienie jest przed nimi, a światło czyli Chrystus jest ich celem – mówi w rozmowie z nami ksiądz Marcin Napora, wikariusz w parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bodzanowie.

Początek listopada to dwa ważne święta: Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Czy może nam ksiądz wytłumaczyć symbolikę każdego z nich? Uroczystość Wszystkich Świętych jak sama nazwa wskazuje jest dniem bardzo radosnym, który z punktu widzenia naszych przykazań jest też świętem obowiązkowym. 1 listopada to czas wielkiej radości z faktu ogromnej liczby świętych i błogosławionych, których Kościół nazwał po imieniu. Z drugiej strony jest to także czas radości z tajemnicy świętych obcowania, tzn. że te wszystkie dusze, które są już w niebie, są nazwane świętymi, błogosławionymi są też szczęśliwe - bo zjednoczone z Panem Bogiem - wierzymy w to głęboko, że owocem naszej modlitwy za zmarłych jest zbawienie i radość wieczna dusz. Dlatego bez wątpienia jest to wielka uroczystość i radość dla Kościoła, zarówno za sprawą tych świętych - już nazwanych, jak również wielu zastępów świętych nieznanych szerszemu gronu.

To 1 listopada, przejdźmy jeszcze do wyjaśnienia symboliki Dnia Zadusznego. Dzień Zaduszny, czyli dzień wszystkich wiernych zmarłych. Modlimy się wtedy za wszystkich zmarłych, którzy jeszcze w czyśćcu przebywają, modlimy się o miłosierdzie Boże dla nich, o skrócenie tych mąk czyśćcowych - jak wierzymy za grzechy popełnione za życia. Wierzymy głęboko, że nasza modlitwa ma wielką wartość dla dusz czyśćcowych - a jak wiemy, ma zbawienną moc.

Wspominał ksiądz o tajemnicy świętych obcowania. Możemy to wytłumaczyć? Podsumowując, oba te wydarzenia mieszczą się w tajemnicy świętych obcowania czyli duchowej łączności, która istnieje pomiędzy kościołem pielgrzymującym, a więc nami żyjącymi na ziemi, kościołem cierpiącym czyli duszami w czyśćcu oraz kościołem szczęśliwych czyli zbawionych w niebie. Ta nasza duchowa łączność między tymi trzema tzw. światami, wyraża się np. poprzez naszą modlitwę kościoła pielgrzymującego za kościół cierpiący, jednocześnie modląc się też przez wstawiennictwo tego kościoła zbawionego.

Jak my możemy się przygotować do tych świąt? Przede wszystkim taka uroczystość powinna być przeżyta w duchowej atmosferze. Oczywiście bardzo ważną rzeczą jest to, żeby zadbać o groby bliskich, ponieważ one są w pewnym sensie wizytówką rodziny zmarłego i parafii. Niesamowicie ważny jest również ten ogląd zewnętrzny, żeby o te groby zadbać, posprzątać, czy też zapalić na nich znicz. To jest ważne, lecz jeszcze ważniejsza jest ta modlitwa za zmarłych, o którą Kościół prosi nieustannie i to nie tylko w listopadzie. Jeżeli wierzymy i świętujemy tę uroczystość czy też późniejszy Dzień Zaduszny, to podstawą tych dni jest modlitwa za zmarłych. Druga sprawa to wewnętrzne przygotowanie, czyli czyste serce i korzystanie z sakramentów. Święty Paweł napisał w jednym ze swoich listów, że wiara domaga się czynów, wiara bez uczynków jest martwa. Jeżeli wierzymy w to, że nasza modlitwa pomaga, to ta modlitwa powinna być zanoszona do Pana Boga z czystym sercem. Często podkreślam to na pogrzebach, żeby ludzie chcieli przyjąć komunię świętą, ponieważ dopiero wtedy Eucharystia ma taką pełną moc i dopiero wtedy ta Eucharystia za zmarłych jest przeżyta w pełni.

Odwiedzając groby naszych bliskich spotykamy też groby opuszczone. Czy powinniśmy się również w jakimś sensie czuć się w obowiązku za nie? Oczywiście. Wiadomo, że w sposób naturalny jesteśmy związani ze swoimi bliskimi zmarłymi, więc w pierwszej kolejności pamiętamy o nich. Natomiast nasza modlitwa może być też zanoszona wobec wielu innych, nieznanych nam osób. Sam pamiętam, że gdy byłem dzieckiem i razem z babcią szliśmy na cmentarz do dziadka, to ona zatrzymywała się zawsze przy bardzo malutkim i skromnym grobie i zapalała tam świeczkę. Gdy ją zapytałem czyj to grób nie umiała mi wyjaśnić, jednak podkreślała, że czuje wewnętrzną potrzebę wsparcia modlitwą tej duszy i zapalenia jej znicza pamięci.

Skoro już o zniczach mowa to wyjaśnimy ich symbolikę w trakcie tych świąt. Czy światło, które niesiemy na groby naszych bliskich mają jakieś specjalne znaczenie?

Światło zawsze jest symbolem przychodzącego Chrystusa. W wielu miejscach Pisma Świętego możemy przeczytać, że Chrystus jest Tym, który rozświetla mroki ciemności, więc taki jest też przekaz znicza palącego się na grobach. Gdy szczególnie w tym okresie widzimy blask zniczy na cmentarzach, to jest to przepiękny obraz światła, które chcemy dać duszom przebywającym w czyśćcu. To znak tego, że zbawienie jest przed nimi, a światło czyli Chrystus jest ich celem. Kościół o tym mówi bardzo wyraźnie, że czyściec jest stanem przejściowym, a droga z czyśćca prowadzi tylko do nieba. Na koniec porozmawiajmy jeszcze o zwyczaju, który na dobre już zadomowił się także i w Polsce, czyli obchodzonym 31 października Halloween. Czy da się to wszystko ze sobą jakoś pogodzić? Nie da się tego w żaden sposób połączyć. Człowiek prawdziwie wierzący i rozumiejący sens tych świąt, powinien odrzucić Halloween nawet w formie zabawowej. To już nie jest nawet nowomoda, ale takie święto, które dosyć mocno zakorzeniło się w niektórych środowiskach. Po prostu nie da się tego wszystkiego połączyć ze sobą.

