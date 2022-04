Renata Przemyk zaśpiewa w Nowohuckim Centrum Kultury. W jej twórczości nie ma miejsca na strategię

Pochodzi z Bielska-Białej. To właśnie tam odkryła u siebie pasję do śpiewania dzięki występom w młodzieżowym zespole oazowym. Kiedy jednak po maturze postanowiła zdawać na akademię muzyczną, niestety nie udało się jej dostać. Zamiast tego zaczęła więc studiować bohemistykę. Nie zapomniała jednak o muzyce i założyła z kolegami z uczelni zespół Ya Hozna. Kiedy pojawiła się z nim na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie z utworem „Babę zesłał Bóg” – odniosła niespodziewane zwycięstwo.

- Czułam wewnętrznie, że powinnam śpiewać tak, a nie inaczej, bo właśnie to mi się podoba. Nie było w mojej karierze nigdy żadnej kalkulacji czy świadomej kreacji. Może dlatego, że we wszystkich sferach życia kieruję się intuicją. Oczywiście, odkąd pamiętam, czuję że czegoś mi brakuje, że coś mogę zrobić lepiej. Ale to tylko skłania mnie do pracy nad sobą i moją muzyką – mówi nam piosenkarka.