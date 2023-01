Remont ul. Krupniczej na ostatniej prostej. Mieszkańcy i przedsiębiorcy nie mogą się już doczekać końca utrudnień ZDJĘCIA

Przebudowa sieci wodociągowej

Wodociągi Miasta Krakowa przeprowadziły budowę i przebudowę sieci wodociągowej na odcinku 278 metrów. To zadanie wykonano w uzgodnionym wcześniej terminie, czyli od 4 kwietnia do 31 maja. MPEC natomiast zakończył budowę głównego ciepłociągu, tworząc przyłącza do konkretnych budynków. Szereg budynków dostaje teraz ciepło sieciowe zamiast ogrzewania gazowego. Jednym z beneficjentów tego przyłączenia jest Teatr Bagatela.

W związku z intensywnymi pracami pod ziemią, niezbędne było przeprowadzenie badań archeologicznych, co wpłynęło na czas trwania rewitalizacji ul. Krupniczej.

Obecnie wykonywana jest podbudowa (zgodnie z nadzorem projektanta) oraz trwa układanie kostki brukowej. Wykonywane jest także podłoże strukturalne wraz z systemem napowietrzającym pod nasadzenia drzew.