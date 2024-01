Rekord 32. Finału WOŚP padł w Krakowie? Do puszek wolontariuszy wrzucił sto tysięcy zł! To się nazywa hojność. Kto wrzucił taką kwotę?

Rekordowa kwota w puszkach WOŚP w Krakowie

Informację przekazał nam Czytelnik, pan Oliwier, jeden ze świadków zdarzenia, a sztab WOŚP potwierdza: na krakowskim Rynku do puszek wolontariuszy mężczyzna wrzucił sto tys. zł. To rekordowa kwota, jaka jednorazowo trafiła do puszek w Krakowie także podczas wcześniejszych finałów.

- Spotykając grupę wolontariuszy na naszym rynku ustawiłem się przy nich w kolejce za starszym panem, który nieoczekiwanie wyciągnął bardzo dużą ilość gotówki aby przekazać wolontariuszom - relacjonuje pan Oliwier. - Nie ma się co oszukiwać, na pierwszy rzut oka stwierdziłem, że to jakiś żart lub prowokacja. Jednak po kilku chwilach wszyscy wiedzieliśmy, że starszy pan mówi całkowicie poważnie, chcąc przekazać setki tysięcy złotych, była to cała walizka jak na filmach.