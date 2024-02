Wybory 2024. Kandydat na prezydenta Krakowa Andrzej Kulig przedstawił swój program. "Mieszkańcy powinni się czuć zaopiekowani"

– Po drugie, sprawię, żeby każdy, bez względu na to, czy mieszka w centrum czy na obrzeżach Krakowa miał dostęp do komunikacji miejskiej, placówek oświaty, kultury i obiektów sportowych. Po trzecie, ludzie zawsze będą dla mnie na pierwszym miejscu. Zadbam o potrzeby krakowian, szczególnie tych najsłabszych: seniorów, osób z niepełnosprawnościami, dzieci i młodzieży. I po czwarte zadbam nie tylko o utrzymanie w Krakowie wielkich korporacji dających pracę tysiącom ludzi, ale też wesprę początkujących przedsiębiorców i zadbam o krakowskich rzemieślników. A przede wszystkim obiecuję, że jako prezydent zawsze każdego wysłucham i będę tak jak do tej pory blisko krakowian - dodaje kandydat na prezydenta Krakowa.

– To miejsce symboliczne – tutaj stare spotyka się z nowym. Zabytkowy dwór w otoczeniu nowoczesnych bloków i biurowców, pokazuje jak powinniśmy myśleć o mieście. Doceniać i szanować przeszłość, bo przecież w Krakowie jest ona szczególnie ważna, ale nie wolno nam stać się skansenem – musimy wspólnie rozwijać się i dążyć do coraz lepszego, wygodniejszego życia - zaznacza Andrzej Kulig.

– Tę całą moją wiedzę i doświadczenie zawodowe mogę wykorzystać, by wprowadzić w życie oczekiwane przez krakowian zmiany. Razem możemy iść „Ku przyszłości”. A także „Ku ludziom”, „Ku wygodzie”, „Ku lokalności” i „Ku gospodarce”. Zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcą budować przyszłość Krakowa - zachęca Andrzej Kulig.

Którzy radni będą kandydowali z KWW Andrzeja Kuliga? Póki co pozostaje to jeszcze tajemnicą: - Jest ich bardzo wielu i dlatego będziemy spotykać się z każdą grupą radnych w okręgu wyborczym, w którym będą kandydowali. Są to zarówno obecni radni miejscy jak i dzielnicowi, ale także osoby, które funkcjonują bardzo blisko mieszkańców i są im bliscy z różnych powodów, dlatego nie ujawniam dzisiaj tej tajemnicy - podsumował prof. Kulig.

Wiele ważnych akcji dla miasta

- W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy zatrważające dane dotyczące kondycji psychicznej dzieci i młodzieży krakowskich szkół. Będziemy chcieli spotkać się zarówno z rodzicami, nauczycielami jak i dziećmi tych szkół, bo muszę powiedzieć, że to są dane, które wymagają szybkich działań. Okazuje się, że 60 proc. dzieci miało myśli depresyjne, a 10 proc. miało także myśli samobójcze. To jest naprawdę poważny problem i musimy się z nim zmierzyć - zwraca uwagę na jeden z najbardziej aktualnych problemów najmłodszych mieszkańców Krakowa - Andrzej Kulig.

Kandydat na prezydenta miasta podkreśla również, że przyszedł czas by skupić się na obrzeżasz Krakowa: - To bardzo ważny element naszego miasta. Żyjąc bardzo często w centrum nie trafiamy do takich miejscowości, które jeszcze kiedyś były wsiami jak chociażby Kościelniki czy Wolica. Zatrzymujemy się najdalej na Mogile, a tymczasem tam rzeczywiście jest jakby inne miasto, miasto kategorii "B", a my byśmy chcieli, żeby wszędzie to miasto miało kategorię "A" i żeby wszyscy mieli prawo do prostych dróg i chodników, miejsc kultury, żłobków, przedszkoli i szkół.

