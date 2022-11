"Ratowanie pijanego jeża" w Krakowie. Życie zwierząt w wielkim mieście nie jest sielanką

Akcja "Ratowanie pijanego jeża"

Pan Kacper podzielił się swoją historią w mediach społecznościowych. Podczas spaceru z psem dostrzegł leżące w stercie śmieci niewielkie zwierzę.

"Podszedłem bliżej i okazało się, że jest to jeż. Leżał on sobie na boku, wyglądał na martwego, ale oddychał. Ponieważ jeże w stresującej sytuacji potrafią udawać martwe, to stwierdziłem, że nic pewnie się nie stało. W tym obrazie jednak coś mi nie pasowało".

Po konsultacji ze znajomym pan Kacper postanowił bliżej przyjrzeć się zwierzęciu.

"Zdecydowaliśmy się do jeża wrócić. Jeże powinny skulić się w kulkę, okazać jakiekolwiek funkcje życiowe, a on prócz oddychania przez te ok. 30 minut nawet nie przemieścił się o milimetr. Wzięliśmy go do pudełka, daliśmy pić, ale jeż wciąż nawet nie spróbował się ruszyć. Wojtek wysnuł hipotezę, że może on być pijany sądząc po śmieciach jakie wokół niego leżały. Były to głównie puszki po piwach i butelki po winach, dodatkowo w reklamówce była butelka z rozlanym pitnym miodem - pewnie znakomicie pachnącym dla zwierząt".