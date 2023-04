Kraków. Jolanta i Marek Frankiewicz od lat opiekują się krakowskimi jeżami. "W przyszłości domki mogą okazać się zbawienne"

Jakie zagrożenia czyhają na jeże w mieście? JF: Zagrożenia jakie czyhają na jeże, to głównie: wypalanie traw, nieuważne koszenie, a także samochody. Jeż w tych przypadkach nie wygra z ogniem, kosą lub kołami. Trzeba uważać też, przy jesiennym grabieniu liści. Jeże lubią w liściach i gałązkach robić gniazdo i układać się do snu. Nie bądźmy zbyt pedantyczni.

Co Państwo robią kiedy znajdą jeża?

JF:Z reguły staramy się im nie wchodzić w drogę. Tam gdzie je zauważymy stawiamy im domki i karmniki. Natomiast jeśli zauważymy osobnika, który jest ranny albo np. kręci się w kółko co oznacza, że jest ślepy, zapamiętujemy skąd go wzięliśmy i zabieramy go w pierwszej kolejności do weterynarza. Jeże z reguły mimo iż słabo widzą, chodzą prosto i poruszają się bazując na drganiach powierzchni, ale jeśli ich zachowanie odbiega od normy, trzeba im pomóc.

Jak można im pomóc?

MF:O tym zadecyduje weterynarz, który je zbada i powie co im jest i jak je karmić. Jeżom nie można podawać mleka bo to dla nich jak trucizna, mogą pić wodę, a w zależności od stanu zdrowia jeść karmę dla kociąt i dodatki w postaci mięsa itp.

JF:Maluszki jak wiadomo wymagają specjalnego karmienia i traktowania. Trzeba je zważyć żeby wiedzieć ile im pokarmu podać, muszą też być ogrzewane, co można im zapewnić wkładając butelkę z ciepłą wodą do pudełka lub termofor.