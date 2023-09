Raport ZPAV: polski show-biznes wygenerował w minionym półroczu 298 mln zł przychodu

Głównym generatorem wzrostów w branży muzycznej jest sprzedaż cyfrowa, która stanowi już ponad 80% całego polskiego rynku i ciągle się rozwija. W ciągu pierwszego półrocza tego roku muzyki w formatach cyfrowych kupiliśmy o ponad 21% więcej niż w roku ubiegłym, co przełożyło się na 239 mln zł przychodu. Sprzedaż fizyczna utrzymała wielkość zbliżoną do ubiegłorocznej, tj. przy wzroście o 0,8% przekroczyła 59 mln zł.

Płyty CD w pierwszym półroczu tego roku odpowiadały za 11,7% całości sprzedaży. Wypracowały go, generując przychód na poziomie 34,8 mln zł, co stanowi spadek w stosunku do roku ubiegłego o 7,5%.

Płyty winylowe stanowią 8% rynku sprzedaży muzyki. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku osiągnęły sprzedaż na poziomie 23,9 mln zł, co stanowi wzrost o 16,9%.

Półroczne podsumowanie zestawień prezentujących najpopularniejszą muzykę w Polsce przynosi dobre wyniki twórcom krajowym. Ich produkcje zajmują większość pozycji na Oficjalnych Listach Sprzedażowych ZPAV.

W zestawieniu stu najpopularniejszych płyt OLiS–Albumy, obejmującym zarówno sprzedaż cyfrową, jak i fizyczną, 69 pozycji należy do polskich twórców, przy czym w pierwszej dziesiątce tylko dwie oddane są artystom z zagranicy: miejsce 7. Depeche Mode i „Memento Mori” oraz 9. Metallica z „72 Seasons”. Ścisłą czołówkę tej listy zajmują: Kuban z albumem „spokój.” na miejscu pierwszym, Dawid Podsiadło z wydawnictwem „Lata dwudzieste” na miejscu drugim oraz sanah z płytą „sanah śpiewa Poezyje”, która zamyka pierwszą trójkę.