Rada Miasta solidarnie przeciw rosyjskiej agresji na Ukrainie. Kraków zerwał współpracę z Moskwą i Sankt Petersburgiem

Radni podkreślali, że rezolucja do prezydenta Ukrainy, mera Lwowa, mera Kijowa i mieszkańców Ukrainy w sprawie sprzeciwu wobec zbrojnego aktu agresji na Ukrainę i wyrażenia solidarności z Narodem Ukraińskim została podjęta ponad politycznymi podziałami.

- Bracia Ukraińcy! Jestem głęboko poruszony i oburzony zbrojną napaścią Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę. Jest to próba zniszczenia porządku demokratycznego w całej Europie. Drodzy krakowianie, musimy przeciwstawić się tej agresji i wrazić nasze poparcie dla walczącego narodu ukraińskiego - powiedział Rafał Komarewicz z prezydenckiego klubu "Przyjazny Kraków", przewodniczący Rady Miasta Krakowa.

Michał Drewnicki (PiS), wiceprzewodniczący RMK, zaznaczył: - Wyrażamy pełną solidarność z Ukrainą, potępiamy bandycki atak Rosji na Ukrainę i wspieramy naszych braci zza wschodniej granicy. Ponad politycznymi podziałami wspieramy wszelkie działania, które zmierzają do wykazania solidarności z Ukrainą i Ukraińcami.

Radni przyjęli też uchwałę w sprawie zakończenia współpracy Krakowa z Moskwą i Sankt Petersburgiem. Andrzej Hawranek, szef klubu Platforma-Koalicja Obywatelska w RMK, podkreślił: - W obecnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina, Polska i świat nie wyobrażamy sobie współpracy z miastami rosyjskimi, takimi jak Sankt Petersburg i Moskwa, biorąc przy tym pod uwagę, że obecny przywódca Rosji Władimir Putin wywodzi się z Sankt Petersburga. Trzeba tę współpracę zakończyć. Jest to wyraz solidarności z naszymi miastami partnerskimi, takimi jak Lwów i Kijów. To jest również wyraz tego, że nie może być tak, iż współpracują z Krakowem miasta państwa, które dopuszcza się ludobójstwa, używa broni masowego rażenia po to, żeby podbić drugi wolny kraj.