Przystojne chłopaki i melodyjne piosenki. Amerykańska grupa TV Girl wystąpi 14 sierpnia w krakowskiej Tauron Arenie Paweł Gzyl

TV Girl Materiały prasowe

Początkowo mieli wystąpić w klubie Studio. Chętnych na ich koncert w Krakowie było jednak tyle, że organizatorzy zdecydowali się go przenieść do Tauron Areny. I to właśnie tam amerykańska grupa TV Girl zagra 14 sierpnia. Występ organizuje agencja Live Nation.