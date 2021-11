Przygotuj swoje auto - nie daj się zaskoczyć zimie!

Choć jesienna aura jest jeszcze łaskawa, to jednak czas jest nieubłagany - zima coraz bliżej. Dla kierowców właśnie teraz jest najlepszy czas, aby przygotować się do tej pory roku.

Bez sprawnego akumulatora ani rusz

Jeśli akumulator nie będzie w pełni naładowany, istnieje prawdopodobieństwo, że z podróży nici. Akumulator w temperaturze +25 stopni ma 100 proc. pojemności, jednak, gdy temperatura spadnie do 0, traci nawet 20 procent efektywności. A dzieje się tak, ponieważ elektrolit w niskiej temperaturze traci zdolność do magazynowania energii. Niskie temperatury sprawiają, że olej silnikowy gęstnieje, a co za tym idzie – konieczna jest większa moc do rozruchu silnika.

Aby akumulator nie zawiódł, musimy w tym okresie szczególnie o niego zadbać Pixabay

Problemy z niedoładowanym akumulatorem mogą być sygnałem, że powinniśmy skontrolować cały układ ładowania (wraz z regulatorem napięcia) oraz ocenić, czy nie ma upływu prądu spowodowanego uszkodzeniami w instalacji. Użytkownicy samochodów powinni też zadbać o zakonserwowanie kabli wysokiego napięcia, aby nie doprowadzić do zwarcia w instalacji elektrycznej.