Przy okazji zakupów w Galerii Bronowice w Krakowie będzie można również złożyć wniosek o paszport. Otwarto dodatkowy punkt w Krakowie

16. punkt na paszportowej mapie Małopolski

W Małopolsce biura paszportowe funkcjonują w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz w delegaturach w Tarnowie i Nowym Sączu. Są też Terenowe Punkty Paszportowe w: Bochni, Brzesku, Chrzanowie, Gorlicach, Limanowej, Miechowie, Myślenicach, Nowym Targu, Olkuszu, Oświęcimiu, Suchej Beskidzkiej i Wadowicach.

- Otwieramy punkt paszportowy w galerii. To wszystko oczywiście dla ułatwienia życia mieszkańcom i osobom zamieszkującym w naszym województwie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości od wielu lat realizuje politykę dostępności dla obywateli. W tym zakresie mamy dużo zmian. Przede wszystkim mObywatel – dzisiaj możemy dzięki tej aplikacji załatwić bardzo dużo rzeczy, nie musząc nosić dokumentów ze sobą. Cyfryzacja to jest ta dziedzina, w której będziemy postępować do przodu. Przypomnę, że poza dokumentacją, poza możliwością komunikowania się z urzędami w sposób elektroniczny, mamy dzisiaj wiele dziedzin: mamy e-recepty, mamy e-podręczniki. Chcielibyśmy, aby kolejnym dobrym punktem, tym razem na mapie Krakowa, na mapie Małopolski, był właśnie punkt paszportowy w takim miejscu, które jest dostępne, bliskie i przyjazne dla wszystkich mieszkańców Małopolski - mówiła poseł Małgorzata Wassermann.