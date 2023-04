"Przetłumaczyć rzeczy nieludzkie". W Fabryce Schindlera wystawa o powojennych losach krakowskich Żydów

Pod koniec 1944 roku w wyzwolonym spod okupacji niemieckiej Lublinie, Centralny Komitet Żydów w Polsce wraz z ze Związkiem Literatów i dziennikarzy Żydowskich powołał Centralną Żydowską Komisję Historyczną, której głównym zadaniem było zbieranie materiałów źródłowych, w tym relacji świadków Zagłady oraz udostępnienie zgromadzonych zasobów instytucjom zaangażowanym w ściganie i osądzenie nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Świadectwa ocalałych miały pozwolić na opis doświadczenia Żydów w czasie okupacji niemieckiej. O powojennym rozrachunku ludności żydowskiej z tragiczny doświadczeniem okupacji niemieckiej w Krakowie opowiada wystawa prezentowana w Fabryce Emalia Oskara Schindlera "Przetłumaczyć rzeczy nieludzkie". Ekspozycja porusza także kwestię pamięci o żydowskich ofiarach wojny w mieście.

- Staramy się skłonić zwiedzających do refleksji nad tym, jak współcześnie odbywa się to wyjaśnianie tragicznej przeszłości. Czym różni się od tego w okresie powojennym. W tym pierwszym okresie dla badaczy żydowskich to doświadczenie było tak ciężkie, że nie potrafili znaleźć na nie odpowiednich słów, mieli problemy nawet z wyartykułowaniem tego doświadczenia. Wspominali o tym, że trudno było uwierzyć w to, ze znalazł się ktoś, noszący miano człowieka, kto zlecił taką zbrodnię i że znaleźli się tacy, którzy taką zbrodnię wykonali. Wskazywali na to, ze ich zadaniem jest przetłumaczenie na język ludzki rzeczy, które w ich rozumieniu człowieczeństwa były nieludzkie - wyjaśnia Katarzyna Kocik, kuratorka wystawy.