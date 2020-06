Przegląd tygodnia w Krakowie, najważniejsze wydarzenia od 7.06 do 13.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.06 a 13.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Koronawirus w szkole w Naramie i w firmie Valeo w Skawinie. Lawinowy przyrost osób na kwarantannie”?

Przegląd tygodnia Kraków od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Koronawirus w szkole w Naramie i w firmie Valeo w Skawinie. Lawinowy przyrost osób na kwarantannie Pojawiły się nowe miejsca zachorowań w powiecie krakowskim. Potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem jest 69. Ostatnio osoba z gminy Skała związana z parafią i szkołą w Naramie wywołała strach w dwóch gminach Skale i Iwanowicach. A przypadek zachorowania w firmie Valeo w Skawinie zaniepokoił mieszkańców, choć zakażona została osoba spoza gminy, dojeżdżająca tu do pracy. Ponadto kolejna osoba chora na COVID-19 jest w gminie Liszki. 📢 Kraków. Nawałnica zniszczyła balon widokowy! Rozszarpana czasza, szczątki fruwały w powietrzu [FILM, ZDJĘCIA] aktualizacja 14.06 To były sceny jak z katastroficznego filmu. W sobotni wieczór, tuż po godz. 18, zaczęło grzmieć, nagle zerwał się wiatr i centrum Krakowa znalazło się w środku nawałnicy. Nie przetrwał jej balon widokowy, cumujący tuż przy dawnym hotelu Forum. Wiatr rozerwał białą czaszę, jej szczątki fruwały w powietrzu. Na szczęście, w chwili gdy nadeszła burza balon był uziemiony i nie było w nim ludzi. Chwile grozy przeżyli tylko klienci Forum Przestrzenie.

📢 Kraków. Tak się bawią Dolne Młyny! Restauracje i puby oblegane wieczorową porą [ZDJĘCIA] Ciepły sobotni wieczór spowodował, że wielu krakowian wybrało się do kompleksu pubów i restauracji przy ul. Dolnych Młynów. Przejdź do GALERII, by zobaczyć się tam bawiono i czy ślady pandemii są jeszcze widoczne w nocnym życiu Krakowa.

📢 Upał daje się we znaki. W końcu! Relaks krakowian [ZDJĘCIA] Upalna, gorąca pogoda i tłumy mieszkańców Krakowa cieszących się słonecznym weekendem. W sobotę, 13 czerwca, pogoda nam dopisała. Temperatura była bardzo wysoka, nic dziwnego, że mieszkańcy miasta cieszyli się wspaniałą aurą. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak krakowianie odpoczywali. 📢 Kraków. Przed lodziarniami ustawiają się długie kolejki [ZDJĘCIA] Upalna aura sprzyja temu, by poszukać czegoś dla ochłody. W sobotę, 13 czerwca, przed krakowskimi lodziarniami ustawiały się więc kolejki chętnych na to, by trochę ochłodzić i osłodzić sobie życie. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, w jakich miejscach krakowianie kupują lody i są w stanie na nie trochę poczekać. 📢 Kraków. 10 najwyższych szczytów i wzniesień. Jak je zdobyć? [ZDJĘCIA] Kraków. 10 najwyższych szczytów i wzniesień na terenie miasta. Gdzie są położone? Jak najłatwiej do nich dotrzeć? Jakie oferują widoki? Odpowiedzi na te pytania, znajdziecie w GALERII, która, mamy nadzieję, stanie się inspiracją do poznawania Krakowa.

📢 Kryspinów - tak nad zalewem było 20 lat temu. Szaleństwa młodości i beztroska zabawa [ZDJĘCIA] Zalew Kryspinów, choć tak naprawdę prawidłowa nazwa to Zalew na Piaskach, od lat jest jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku krakowian. Kąpielisko położone tuż przy zachodniej granicy miasta, w gminie Liszki, przyciąga tłumy plażowiczów i i miłośników sportów wodnych. W tym roku oficjalne otwarcie sezonu zaplanowano na 20 czerwca. Tymczasem u nas – mała podróż w czasie. W archiwum znaleźliśmy sporo zdjęć-perełek dokumentujących wypoczynek krakowian nad zalewem sprzed lat. Głównie sprzed dwóch dekad, ale są też starsze. Może nawet odnajdziecie się na zdjęciach? 📢 Kraków. Takiego szkieletora jeszcze nie widzieliście. Unity Tower świeci nocą! [ZDJĘCIA] Niedawno na jego górnych kondygnacjach pojawiły się złote zdobienia, a teraz zaczął świecić nocą. Szkieletor, pardon, Unity Tower właśnie zmieniło i rozświetliło wieczorną panoramę Krakowa. To nie jest jeszcze efekt końcowy, bo w 102,5-metrowym biurowcu wciąż trwają prace wykończeniowe, ale znak, że finał inwestycji jest blisko. Widok robi wrażenie? Zobacz zdjęcia.

📢 Cracovia. Najpiękniejsze fanki "Pasów", które bywały na ich meczach w ostatnich latach [ZDJĘCIA] Czekając na kibiców, którzy powrócą (kiedy?) na stadion Cracovii przy ul. Kałuży, prezentujemy zdjęcia pięknych fanek, które bywały na meczach "Pasów" w ostatnich latach i które zawsze dodawały kolorytu na trybunach. Zobacz, jakie śliczne dziewczyny dopingowały piłkarzy Cracovii. Przejdź do galerii. 📢 Kraków. Smażmy kiełbaskę, póki można. Bagry z zakazem grillowania! Władze miejskie porządkują Bagry pod względem prawnym. To popularne wśród krakowian kąpielisko zyska nową nazwę (Park Miejski Bagry Wielkie) oraz nowy regulamin. Najważniejsza zmiana w nim, to zakaz grillowania. Jeszcze w poprzedni weekend, gdy było ciepło, mieszkańcy tłumnie udali się na Bagry, a jedną z ich aktywności było grillowanie. Teraz będzie to już niemożliwe.

📢 Kraków. Edyta Górniak spaceruje po Rynku Głównym i rozmawia z mieszkańcami Edyta Górniak nakręciła komórką filmik podczas swego wieczornego spaceru po Rynku Głównym w Krakowie. Co pokazała?

📢 List do redakcji: "To nie może przejść bez rozgłosu". O tym, jak to dzisiejsza młodzież jednak jest wychowana Niech podniesie rękę ten, który nigdy w życiu nie usłyszał, że dzisiejsza młodzież jest niewychowana. Ile w tym racji? I która to ta "dzisiejsza"? Trudno oceniać, jednak w przypływie emocji niewychowanemu ciśnie się na usta: "Zapomniał wół, jak cielęciem był". Każdy z nas zapewne zna wybitnie antypatycznych przedstawicieli zarówno młodszej, jak i starszej generacji. I właśnie o tym ich burzliwym starciu przekonań, niewychowaniu i staniu w długiej kolejce napisał nasz Czytelnik. Dzięki jego uprzejmości poniżej publikujemy list. Miłej lektury!

📢 700-lecie procesji Bożego Ciała w diecezji. Krakowianie tłumnie uczestniczyli w procesji [ZDJĘCIA] 2 tysiące krakowian wzięło udział w procesji Bożego Ciała, która w czwartek rano wyruszyła z Wawelu na Rynek Główny. Do udziału w uroczystości pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej zachęcał Abp Marek Jędraszewski.

📢 Procesja Bożego Ciała mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej przyciągnęła tłumy wiernych Centralna procesja Bożego Ciała w Krakowie rozpoczęła się o godz. 9.00 Mszą św. przy ołtarzu polowym na dziedzińcu przed katedrą wawelską, a następnie traktem królewskim przeszła na Rynek Główny, zatrzymując się po drodze przy czterech ołtarzach ustawionych obok kościołów św. Idziego, świętych Apostołów Piotra i Pawła i św. Wojciecha. Czwarty ołtarz został postawiony przy bazylice Mariackiej, gdzie zakończono procesję. Do udziału w niej pomimo pandemii, przy zachowaniu ostrożności, zachęcał Abp Marek Jędraszewski. 📢 Uroczystość Bożego Ciała inna niż kiedykolwiek? Przypominamy procesje z ubiegłych lat Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami państwowymi zgromadzenia religijne mogą się odbywać niezależnie od liczby ich uczestników, co dało możliwość zorganizowania tradycyjnych procesji eucharystycznych w Uroczystość Bożego Ciała. Ale pomimo tych pozwoleń tegoroczne procesje Bożego Ciała ze względu na nadal trudną sytuację epidemiologiczną i konieczność zachowania restrykcji sanitarnych różniły się nieco od tych, które przeszły miastami w poprzednich latach. Zobacz, jak wierni obchodzili tę uroczystość w Krakowie w ubiegłych latach.

