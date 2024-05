Przegląd prasy z Krakowa. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 24.05.2024

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Łoś wszedł do placówki edukacyjnej w centrum Krakowa. Jedna osoba odniosła obrażenia i trafiła do szpitala. Jak do tego doszło?”?

Prasówka Kraków 24.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Łoś wszedł do placówki edukacyjnej w centrum Krakowa. Jedna osoba odniosła obrażenia i trafiła do szpitala. Jak do tego doszło? Łoś wszedł przez okno do pomieszczeń krakowskiej placówki edukacyjnej, do Kolegium Europejskiego (niepublicznego LO) przy ul. Ślusarskiej 9 na Zabłociu. Sytuacja miała miejsce w czwartek (23 maja) po godz. 17. - W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba (rany od zbitego szkła), którą odwieziono do szpitala. Zwierzę po wyjściu na zewnątrz budynku padło. Do miasta prawdopodobnie przywędrowało z Puszczy Niepołomickiej – podaje oficjalny serwis miejski Magiczny Kraków.

📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Ruchem Chorzów W ostatniej kolejce piłkarskiej ekstraklasy Cracovia zagra z Ruchem w Chorzowie w sobotę o godz. 17.30. Trener Dawid Kroczek nie ma kłopotów kadrowych. Czy zdecyduje się na poważne zmiany w składzie? Na jaki skład się zdecyduje? Zobaczcie w GALERII.

📢 Kraków zyskał wyjątkowy wagon tramwajowy. Historyczny Wismar ma niemal 100 lat. Co za unikat! Zobaczcie zdjęcia Pochodzący z lat 30. minionego stulecia wagon doczepny o nazwie Wismar, o numerze 506 zaprezentowano w czwartek (23 maja) w zajezdni tramwajowej Podgórze w Krakowie. Wyjątkowy pojazd, który został wyremontowany przez pracowników krakowskiego MPK, dołączy do kolekcji historycznych tramwajów miejskiego przewoźnika i z dużym prawdopodobieństwem wyjedzie na ulice Krakowa podczas tegorocznej edycji Krakowskiej Linii Muzealnej, startującej 9 czerwca.

Prasówka 24.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Wspaniałość rokoka" - niezwykłe miśnieńskie figurki na Wawelu Na krakowskim Wawelu odbywa się wyjątkowa wystawa czasowa "Wspaniałość rokoka. Miśnieńskie figurki porcelanowe Johanna Joachima Kaendlera". Od 24 maja zwiedzający mają niepowtarzalną okazję podziwiania ponad 200 rzeźb z białego złota, pochodzących z prywatnych kolekcji europejskich. To pierwsza tak obszerna monograficzna wystawa twórczości Kaendlera, która oferuje unikatowy wgląd w XVIII-wieczną sztukę porcelany.

📢 Polska buduje elektrownię atomową - a Kraków wykształci kadry. Nowy kierunek studiów na Politechnice Krakowskiej Politechnika Krakowska i Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie rozpoczynają współpracę w związku z uruchomieniem na PK kierunku studiów "energetyka jądrowa". Będzie prowadzony od nowego roku akademickiego 2024/2025 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki. Na chętnych, by skończyć te studia II stopnia, będzie czekało 36 miejsc, na które nabór ma być prowadzony zimą. Przyszli specjaliści będą się kształcić m.in. w laboratoriach IFJ PAN. 📢 Druga sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Nowego marszałka województwa nadal nie wybrano Podczas drugiej sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, która odbyła się w czwartek, 23 maja, nie wybrano nowego marszałka województwa. Taki punkt ani nie pojawił się w programie obrad, ani też nie został wprowadzony przez wnioskodawców na początku sesji. Podczas II sesji pojawiło się m.in. I czytanie raportu o stanie Województwa Małopolskiego za rok 2023, a także głosowanie nad uchwałą w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Głównej Sejmiku Województwa Małopolskiego.

📢 Park Złocień w Krakowie - zielona enklawa niemal gotowa Krakowski Złocień wzbogaci się niebawem o nową przestrzeń zieloną. Park Złocień, powstający przy ul. Domagały, jest już na ukończeniu. Pierwsza enklawa zieleni i rekreacji na tym obszarze, finansowana z budżetu obywatelskiego, obiecuje mieszkańcom miejsce pełne atrakcji i wypoczynku. Otwarcie parku zaplanowano na lato 2024 roku. 📢 Ostatnie pożegnanie Jacka Wilczyńskiego na Cmentarzu Rakowickim Rodzina, przyjaciele, znajomi pożegnali w czwartek na Cmentarzu Rakowickim Jacka Wilczyńskiego, związanego przez kilka dekad z Wisłą Kraków masażystę, specjalistę odnowy biologicznej, który pracował z kilkoma pokoleniami koszykarek „Białej Gwiazdy”.

📢 Kraków żegna Krzysztofa Radwana, wieloletniego dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego. Nad miastem przeleciały jego ukochane samoloty Tłum ludzi żegnał w czwartek 23 maja Krzysztofa Radwana, długoletniego dyrektora Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, który odszedł 14 maja po długiej i ciężkiej chorobie. Msza święta żałobna odbyła się w kaplicy Cmentarza Rakowickiego, po czym nastąpiło odprowadzenie zmarłego na miejsce spoczynku. Podczas pogrzebu nad cmentarzem latały ukochane przez Krzysztofa Radwana samoloty.

📢 Szokujące znalezisko w jednym z krakowskich mieszkań. Odzyskano skradzione dzieło sztuki pochodzące z XVII wieku W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze Wydziału Operacyjno-Śledczego KaOSG z Nowego Sącza w jednym z mieszkań na terenie Krakowa ujawnili skradziony, wyjątkowo cenny obraz oraz zatrzymali obywatela Ukrainy, który prawdopodobnie wwiózł dzieło sztuki do Polski z Ukrainy z zamiarem sprzedaży. Odzyskane dzieło zostało odpowiednio zabezpieczone i przewiezione do Zamku Królewskiego na Wawelu. 📢 Kino Świt w Nowej Hucie powraca! Otwarcie kina familijnego wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest jeszcze w tym roku Kino familijne i bawialnia dla dzieci powstają w budynku dawnego Kina Świt. „Ale frajda” to koncept bawialni dla maluchów jakiej w Nowej Hucie od dawna brakuje. Autorzy projektu postarali się, by w bajecznie kolorowej przestrzeni nie zabrakło akcentów nawiązujących do historii Kina Świt. Otwarcie kina wraz z salami zabaw dla dzieci planowane jest w sierpniu tego roku.

📢 Padają ostatnie słowa oskarżyciela i obrońcy w sprawie jednej z największych zagadek polskiej kryminalistyki. Sala wypełniona publicznością Mowę końcową kontynuuje prok. Piotr Krupiński, który zaznaczył, że gdyby chciał uwzględnić wszystkie wątki, jego mowa musiałaby trwać wiele dni. - Mowę skróciłem do niezbędnego minimum. Przedstawię najważniejsze zagadnienia podniesione w apelacji obrońców oskarżonego - mówił na początku rozprawy prokurator. Sala sądowa wypełniła się dziennikarzami i publicznością. Sprawa dotyczy brutalnego zabójstwa sprzed 25 lat.

📢 Otwarcie nowej drogerii w Krakowie. To już czwarty sklep dm w mieście. Zobacz zdjęcia W czwartek, 23 maja o godzinie 8:00 odbyło się uroczyste otwarcie czwartego sklepu dm w Krakowie, przy ulicy Tadeusza Śliwiaka 38. Wydarzenie cieszyło się zainteresowaniem klientów, którzy przybyli, aby skorzystać z atrakcji i rabatów przygotowanych z tej okazji.

📢 Korki i remonty w Krakowie. Naprawiają Podgórską i tunel pod dworcem, zmiany na Kocmyrzowskiej Nowe tory kolejowe w Krakowie służą podróżnym od zeszłego roku. Obecnie wykonawcy nowego kolejowego mostu na Wiśle kończą prace porządkowe wokół inwestycji. Na ul. Podgórskiej wymieniają asfalt i nawierzchnię chodników. Podobne prace prowadzone były również w innych częściach miasta. Do naprawy szykuje się też tunel pod Dworcem Głównym. Planowane są też zmiany na Kocmyrzowskiej. W Krakowie sporo mamy obecnie trwających remontów i pojawiają się nowe. 📢 Piknik Chorwacki nad zalewem Bagry - będzie można spróbować lokalnej kuchni, posłuchać muzyki i wygrać pobyt w hotelu w Chorwacji 25 maja konsulat Republiki Chorwacji w Krakowie zaprasza na tradycyjny Piknik Chorwacki. Zaplanowano wiele atrakcji, w tym konkurs, w którym do wygrania będą wakacje - oczywiście w Chorwacji.

📢 Mamut Art&Science Festival w Krakowie. Darmowe koncerty, warsztaty dla dzieci i spacery edukacyjne. Sprawdź program! W dniach 24 do 26 maja 2024 r. w Krakowie odbędzie się Mamut Art&Science Festival pod hasłem: Historia krakowskich mamutów. W programie koncerty, projekty interdyscyplinarne, pokazy filmów, spotkania z wybitnymi specjalistami z dziedziny paleontologii oraz działania edukacyjne i wydarzenia dla dzieci. 📢 Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie zaprasza na COPERNICUS FESTIVAL. Cykl niezwykłych spotkań przy zabytkowych maszynach w Zajezdni Już trzeci raz Copernicus Festival odbywa się w zabytkowej Zajezdni przy ul. św. Wawrzyńca 15 na krakowskim Kazimierzu. To wyjątkowe miejsce, jedyna zachowana w Europie zajezdnia, która dokumentuje rozwój komunikacji miejskiej. Do 25 maja będzie można zwiedzać ekspozycje bezpłatnie.

📢 Kraków. Minęli półmetek budowy Kampusu Jana Pawła II w Krakowie na osiedlu Ruczaj Rośnie budowany od 2023 roku Kampus Jana Pawła II w Krakowie na os. Ruczaj. To sztandarowa inwestycja Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie powstająca obok budynku bibliotek uczelni. Prace minęły już półmetek i widać konstrukcje nowego, ogromnego gmachu, z którego mają korzystać studenci.

📢 Nocny karambol w Krakowie! A rano kolejne zdarzenia i utrudnienia! Nocny karambol w Krakowie! "Kilka minut przed północą na skrzyżowaniu ulicy Klimeckiego z Powstania Wielkopolskich, doszło do zderzenia 4 pojazdów, jeden z nich dachował. Niestety były osoby poszkodowane" - informuje Patrol998-Małopolska. To niebezpieczne miejsce w Krakowie, w którym często dochodzi do zdarzeń drogowych. 📢 Kraków. Rozstrzygnięcie prokuratury w sprawie 14-letniego Alexa. Chłopiec twierdził, że był molestowany Prokuratura Regionalna w Krakowie nie widzi podstaw do wszczęcia śledztwa dotyczącego niedopełnienia obowiązków przez nauczycieli i dyrekcję szkoły w związku ze sprawą 14-letniego Alexa. 3 kwietnia br., podczas spotkania premiera Donalda Tuska z mieszkańcami w Krakowie, chłopiec opowiedział o zdarzeniu, do jakiego miało dojść w czasie szkolnego wyjazdu.

