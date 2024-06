Tajemnicza, bezludna Małpia Wyspa pośrodku Jeziora Rożnowskiego z zaskakującą historią i całkowitym zakaz wstępu. Co tam się znajduje?

Małpia Wyspa owiana jest aurą tajemniczości. To efekt zamknięcia jej dla ludzi. Co tam się znajduje?

Grodzisko, zwane potocznie Małpią Wyspą leży w północnym rejonie Jeziora Rożnowskiego i należy do Grudka nad Dunajcem. Od lat obowiązuje na wyspę całkowity zakaz wstępu, co potęguje aurę tajemniczości wokół tego miejsca. I nie ma się czemu dziwić. Związana jest z nią bardzo ciekawa historia.

Otóż Małpia Wyspa, nie była wyspą. Powstała dopiero po wybudowaniu zapory wodnej w Rożnowie, co doprowadziło do zalania sporego terenu i stworzenia sztucznego Jeziora Rożnowskiego. Do tego momentu Małpia Wyspa nazywała się Grodziskiem, który był jednym ze wzniesienień Pogórza Rożnowskiego. Nazwa Grodzisko pochodzi natomiast od Zamku w Gródku nad Dunajcem, który w XIV wieku istniał na szczycie tego wzniesienia. Zamek długo nie przetrwał. Najprawdopodobniej został zniszczony na przełomie XIV i XV w, choć pozostałości po nim nadal można odszukać na wyspie. W 1993 roku zinwentaryzowany został odcinek wału ziemnego o wysokości metra, choć najprawdopodobniej archeologom uda się odkopać więcej pozostałości bo tej budowli.