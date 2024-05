Przegląd prasy Kraków 27.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Amerykańskie samochody w Liszkach. Zlot zabytkowych i nowoczesnych pojazdów z całej Polski”?

Prasówka Kraków 27.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Amerykańskie samochody w Liszkach. Zlot zabytkowych i nowoczesnych pojazdów z całej Polski 80 amerykańskich zabytkowych i nowoczesnych samochodów przyjechało do Liszek. Na parkingu przed kościołem został zorganizowany American Cars Piknik Charytatywny. Całe wydarzenie to akcja dobroczynna, z której dochód ma wesprzeć Małopolskie Hospicjum dla Dzieci. Podczas pikniku można było podziwiać pojazdy, a nawet przejechać się, a tym samym niosąc pomoc chorym dzieciom. Na rozpoczęcie pikniku za nieuleczalnie chore dzieci została odprawiona msza św.

📢 Czy nie jest wam wstyd? Tak pytali kibice Wisły Kraków Ponad 22 tysiące widzów przyszło w niedzielne popołudnie na ostatni mecz sezonu zasadniczego, w którym Wisła Kraków podejmowała Bruk-Bet Termalicę Nieciecza. Kibice „Białej Gwiazdy” przeżyli kolejny raz w tym sezonie potężne rozczarowanie.

📢 Święto Rodziny Krakowskiej 2024. Piknik pod Tauron Areną. Zobacz ZDJĘCIA 26 maja przestrzeń pod Tauron Areną w Krakowie stała się miejscem wielkiego rodzinnego pikniku. Zobacz jak krakowianie wraz z dziećmi celebrowali Święto Rodziny Krakowskiej 2024.

Prasówka 27.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Kilka ciepłych dni i bęc! Na ul. Starowiślnej wyskoczyła szyna. Ulica wciąż czeka na generalny remont Od kilku dni w Krakowie panują upały. Temperatura wynosi od 23 do 28 stopni w słońcu. To wystarczyło, by w niedzielne popołudnie na ul. Starowiślnej wyskoczyła szyna. Nie pierwsza i pewnie nie ostatnia. Kompleksowy remont ulicy wraz z torowiskiem planowany jest na 2026 rok. Mieszkańcy muszą więc jeszcze uzbroić się w cierpliwość.

📢 Kraków. Prezydent Aleksander Miszalski zaprezentował nową "ławeczkę dialogu" i zaprosił na Dni Otwarte Magistratu Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski przez kilkadziesiąt minut wysłuchiwał mieszkańców, którzy przyszli w niedzielę, 26 maja, pod krakowski magistrat, by podzielić się z nim swoimi obawami czy problemami. Pomocna przy tym była "ławeczka dialogu", ale nie ta chybotliwa z kampanii wyborczej, a nieco solidniejsza. Jak zapewniał Prezydent, ławka będzie mobilna i pojawi się wszędzie tam gdzie zajdzie taka potrzeba, a jak mogliśmy usłyszeć - potrzeb jest sporo. Przy okazji, Aleksander Miszalski zaprosił do zwiedzania krakowskiego magistratu w ramach trwających Dni Otwartych.

📢 Kraków. Linia tramwajowa do Górki Narodowej zrobiła się w końcu zielona Drzewka, zielone torowiska, przystanki z zielonymi dachami - tak zmieniła się linia do Górki Narodowej otwarta całkiem niedawno dla mieszkańców. Faktycznie ładnie i wiosennie wygląda to z drona, choć mieszkańcy zauważają w komentarzach, że tu i tam trochę sucho i biedniejszy efekt z poziomu ziemi. Ważne, że coś rośnie na tym jeszcze do niedawna wielkim placu budowy.

📢 Niepołomice nie spały. Wielka feta po wygranej Puszczy i utrzymaniu w ekstraklasie. Tak cieszyli się piłkarze, działacze i kibice Puszcza Niepołomice pozostaje w ekstraklasie na kolejny sezon! Takie dni pamięta się latami. Beniaminek, któremu niewielu dawało szanse na zachowanie miejsca w najwyższej klasie rozgrywkowej w bardzo dobrym stylu w niej pozostał, zajmując dwunastą lokatę i wyprzedzając kilka innych uznanych firm, choćby Cracovię. Tłumy, bicie w bębny, śpiewy, race i wielka radość - tak wyglądały wczoraj Niepołomice po powrocie piłkarzy Puszczy do miasta. Wielkie święto kibiców z piłkarzami, którzy ze sceny dziękowali za doping i wsparcie dla drużyny. To wielki sukces dla Niepołomic i Małopolski. 📢 Kraków. Kolegium Rektorskie UJ odpowiada strajkującym w Collegium Broscianum. Chodzi o działania wojenne w Strefie Gazy Kolegium Rektorskie UJ w związku z trwającym strajkiem okupacyjnym w Collegium Broscianum wydało stanowisko ws. działań wojennych na terenie Gazy. Uczelnia przypomina, że w ciągu ostatnich 2 tygodni trzykrotnie zajmowano stanowisko w tej sprawie. W trosce o bezpieczeństwo uczestników strajku wyznaczono również osobę, która monitoruje sytuację na terenie Collegium Broscianum.

📢 Sypialnia Krakowa ma swoje stawy. Niewidoczne, tajemnicze, skryte za blokowiskami. Mieszkańcy Ruczaju chcieliby mieć tu park Jadąc ulicą Bobrzyńskiego czy Kobierzyńską przez Ruczaj w Krakowie możemy ich nie zauważyć. Wszędzie widać wysokie osiedla, z blokami sprzed dekad i tymi całkiem niedawno wybudowanymi. Stawy Ruczaju, skryte w zaroślach, trudno dostępne, schowane na murami ze szkła i betonu. Ale są. Wybraliśmy się tam z aparatem i dronem. Miał tu powstać park, ale na razie nic z tego nie wyszło. Dlaczego?

📢 Tak cieszyli się piłkarze, działacze i kibice Puszczy Niepołomice. Niezapomniane chwile. Zdjęcia Piłkarze Puszczy Niepołomice po wygranym meczu z Piastem Gliwice mogli dać upust swoim emocjom. Cieszyli się z utrzymania w ekstraklasie. Beniaminek dokonał rzeczy wielkiej, plasując się na 12. miejscu w tabeli, choć przed sezonem niewielu dawało mu szanse.

📢 Pożegnanie Krzysztofa Świątka. Kibice na ostatnim meczu Hutnika Kraków w sezonie 2023/24 To było prawdziwe święto, trybuny podczas sobotniego meczu Hutnika z Olimpią Grudziądz (1:2) wypełniły się niemal do ostatniego miejsca. Specjalną oprawą został doceniony przez kibiców kapitan Krzysztof Świątek, który rozegrał ostatni mecz w barwach nowohuckiej drużyny i zamierza kontynuować karierę w innym klubie. Obejrzyjcie zdjęcia fanów na Suchych Stawach. 📢 Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice. "Żubry" dokonały wielkiej rzeczy, zostają w ekstraklasie. Na dodatek w tabeli wyprzedziły Cracovię Puszcza Niepołomice pokonała Piast Gliwice 1:0 w ostatniej kolejce ekstraklasy. To historyczny dzień dla podopiecznych Tomasza Tułacza - beniaminek utrzymał się w ekstraklasie. Zajął w niej 12. miejsce z dorobkiem 40 punktów. Co więcej, Puszcza wyprzedziła w tabeli Cracovię (13. lokata, 39 pkt), na której stadionie przecież gościnne rozgrywała swoje ligowe mecze. Panie, panowie, oto najlepsza drużyna Małopolski w sezonie 2023/2024. Mistrzem Polski została Jagiellonia Białystok.

📢 Ulicami Nowej Huty przeszedł barwny korowód. Lata 70. w pełnej krasie! Zobacz zdjęcia! 25 maja ulicami Nowej Huty przeszedł Korowód Nowohucki. Tym razem przenieśliśmy się w czasie do lat 70. XX w. Było kolorowo i radośnie. Pogoda także dopisała, mimo zbierających się nad miastem burzowych chmur.

📢 Święcenia kapłańskie w Tarnowie i Krakowie. W całym kraju liczba nowych księży spada, a w Małopolsce jest ich więcej niż przed rokiem Małopolska ma 27 nowych kapłanów. W sobotę (25 maja) – 14 diakonów przyjęło święcenia kapłańskie w katedrze w Tarnowie, a 13 kolejnych w katedrze na Wawelu. To wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem, a jednocześnie najlepszy wynik w kraju. Są bowiem diecezje, w których święceń w tym w ogóle nie będzie.

📢 Wielkowiejski Targ w Szycach z prezentacją szkół ponadpodstawowych i produktami regionalnymi oraz rękodziełem Edukacyjna oferta na Wielkowiejskim targu. W sobotę (25 maja 2024 r.) Wielkowiejski Targ w Szycach w gminie Wielka Wieś tym razem przyciągał młodzież i ich rodziców. To dlatego, że prezentowały się szkoły przede wszystkim miejscowy Zespół Szkół Ponadpodstawowych z Giebułtowa. A do tego jak zwykle stoiska z lokalnymi produktami, smakołykami robionymi domowymi sposobami od okolicznych producentów, rolników, sadowników.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.