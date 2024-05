Przegląd prasy Kraków 25.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.05, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Radziecka "pepesza", słynny rarytas z czasów II wojny światowej, w rękach policjantów”?

Prasówka Kraków 25.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Radziecka "pepesza", słynny rarytas z czasów II wojny światowej, w rękach policjantów Chociaż od zakończenia II wojny światowej minęło kilkadziesiąt lat, to nadal spotykamy się w życiu codziennym z jej pozostałościami. Jednymi z najbardziej niebezpiecznych pozostałości są broń oraz materiały wybuchowe, które od lat znajdują się w gruncie czy schowane w różnych miejscach. Do Komendy Powiatowej Policji w Wieliczce zgłosił się właśnie mężczyzna, który znalazł pistolet maszynowy z czasów II Wojny Światowej.

📢 Strajk okupacyjny w budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chodzi o współpracę z Izraelem Grupa osób studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła w piątek (24.05) strajk okupacyjny na terenie jednego z uniwersyteckich budynków - Collegium Broscianum przy ulicy Grodzkiej w Krakowie. To odpowiedź na niespełnione postulaty z niedawnych petycji do władz polskich uczelni, w których domagano się bojkotu izraelskich instytucji, organizacji, uczelni i firm.

📢 Ekipa Jacka Majchrowskiego się wykrusza. W krakowskim sporcie zmiana po 15 latach. Krzysztof Kowal przestanie być dyrektorem ZIS To będzie zmiana kadrowa po ponad 15 latach: jak się dowiedzieliśmy, Krzysztof Kowal, dotychczasowy dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, żegna się z tym stanowiskiem. Informację potwierdza rzeczniczka prezydenta miasta. - Rzeczywiście, panowie: prezydent i dyrektor Kowal widzieli się i podziękowali sobie dzisiaj za współpracę - mówi Monika Chylaszek. Będą też inne zmiany na stanowiskach dyrektorskich - w krakowskim magistracie. Kilka osób przechodzi na emeryturę.

Prasówka 25.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Krakowie rozpoczęły się XXII Ogólnopolskie Dni Owada. Na młodszych i starszych czeka mnóstwo atrakcji Wystawy żywych owadów krajowych i egzotycznych, pokazy motyli, warsztaty tworzenia domków dla owadów, wystawa fotografii entomologicznej, seanse filmowe, pokazy roślin owadożernych – to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na wszystkich, którzy wezmą udział w XXII Ogólnopolskich Dniach Owada. Rozpoczęły się one w piątek 24 maja i potrwają do niedzieli 26 maja.

📢 Kraków. Tanie loty na Boże Ciało. Do tych miast tanio polecisz na długi weekend! Boże Ciało. Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że w środowisku turystycznym może zrobić się odrobinę… ciaśniej. W końcu kto nie chciałby choć przez kilka dni wypocząć pod palmami? Okazuje się jednak, że podróżowanie w sezonie wcale nie musi być kosztowne. Zobacz nasze zestawienie 10 europejskich miast, do których dolecisz już za niecałe 300 zł w dwie strony! GALERIA 📢 Władysław Kosiniak-Kamysz: W Krakowie powstanie Wojskowy Instytut Medyczny. Prace już ruszyły! Przekształcenie 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w instytut badawczy, szkolenie lekarzy, także przyszłych, lekarzy żołnierzy, badania naukowe, prace rozwojowe w powiązaniu z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej, nowatorskie metody leczenia, a także inwestycje w infrastrukturę. Bezpieczeństwo to nie tylko inwestycje obronne – przekonywał w piątek, 24 maja, w Krakowie wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

📢 Kaplica Sykstyńska w... Krakowie. Bijąca rekordy popularności wystawa otwiera się na Wesołej Niezwykła multimedialna wystawa "Kaplica Sykstyńska. Dziedzictwo" od dziś (24 maja) przez najbliższe trzy miesiące będzie gościć w Krakowie, przy ul. Śniadeckich 15. To pierwsza taka ekspozycja na świecie, która pozwala niemal na wniknięcie w wirtualną rzeczywistość, w świat fresków namalowanych przez Michała Anioła i jego poprzedników na przełomie XV i XVI wieku. Wcześniej odwiedziły ją dziesiątki tysięcy widzów w Warszawie, a teraz umożliwia bliskie spotkanie z arcydziełami światowej sztuki w centrum Krakowa, na Wesołej. 📢 Tramwaj wykoleił się na skrzyżowaniu w centrum Krakowa. Ruch zablokowany, jeden wielki korek Tramwaj linii nr 1 wykoleił się w piątkowe popołudnie na skrzyżowaniu ulic Starowiślnej i Dietla. Jak przekazuje rzecznik krakowskiego MPK, obecnie nie ma przejazdu przez ul. Starowiślną na odcinku od Poczty Głównej do ul. Dietla. Przez skrzyżowanie, na którym doszło do wykolejenia, nie da się przejechać. Tramwaje kierowane są objazdem przez ul. Dietla, Stradomską i św. Gertrudy. Z powodu braku przejazdu przez skrzyżowanie Dietla i Starowiślnej, linia autobusowa 184 została skrócona do przystanku "Rondo Grzegórzeckie".

📢 Znasz tego mężczyznę lub wiesz gdzie przebywa? Policjanci zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji sprawcy przestępstwa Policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie zwracają się z prośbą o pomoc w identyfikacji jednego ze sprawców, który na ul. Floriańskiej uderzył kobietę. 14 kwietnia 2024 roku we wczesnych godzinach rannych mężczyzna oraz towarzysząca mu kobieta uderzyli przechodzącą inną kobietę w głowę, czym narazili ją na utratę życia lub zdrowia. 📢 Wielka burza nad Małopolską. Całkowicie zalane drogi pod Krakowem! Wielka burza przechodzi przez miejscowości wokół Krakowa. Poważna sytuacja jest w powiecie krakowskim. "Najgorsza sytuacja jest w miejscowości Rybna. Na miejscu działania prowadzą strażacy z całej gminy" - informuje profil Patrol998-Małopolska. Samochody niemal toną na zalanej trasie! 📢 Paznokcie na komunię 2024: wzory paznokci hybrydowych french, z brokatem, naturalne i eleganckie. Trendy i inspiracje dla każdej kobiety Czy zbliża się ważna uroczystość i nie wiesz, jakie paznokcie wybrać, by wyglądać elegancko i stylowo? Odkryj najnowsze trendy i inspiracje na manicure hybrydowy, które idealnie uzupełnią każdą stylizację na specjalne okazje. Od delikatnych, jednokolorowych propozycji, po eleganckie zdobienia i brokat - znajdź coś dla siebie!

📢 Rusza montaż nowych ruchomych schodów przy Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie. Wreszcie! W nocy z poniedziałku (27 maja) na wtorek (28 maja) rozpocznie się montaż schodów ruchomych przy Małopolskim Dworcu Autobusowym. W kolejnym etapie prac nowa instalacja zyska zadaszenie. Całość inwestycji zakończy się w sierpniu – poinformował w piątek (24 maja) Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 📢 Znikają polskie godła z orłem z urzędów pocztowych w Nowej Hucie. O co chodzi? Na urzędach pocztowych w Nowej Hucie mieszkańcy zauważają brak istotnego elementu. Zostaje po nim tylko czystszy, bo zasłonięty przez lata kawałek tynku. Chodzi o Polskie Godła, czerwone tablice z białym orłem w koronie. Mieszkańcy podpytują w okienkach pocztowych co się dzieje i jak piszą okazuje się, że to skutek wprowadzenia przepisów o Parku Kulturowym Nowa Huta. Ale czy miał on dotyczyć symbolu narodowego, czy walki ze szpetnymi reklamami. Czy to nie przesada?

📢 Międzynarodowy Dzień Slow Joggingu w Krakowie. 25 maja w Parku Jordana będziemy biegać... powoli Chcesz biegać bez zadyszki i z uśmiechem? Przyjdź 25 maja do Parku Jordana, aby poznać metodę biegania "niko niko". 📢 Gdyby krakowskie Błonia potrafiły mówić… Zobacz, co się działo w centrum miasta 100 lat temu Odbywały się tu uroczystości z okazji 500-lecia bitwy pod Grunwaldem, Józef Piłsudski jeździł po nich Rolls-Roycem, jeszcze do 1980 roku można było tu wypasać krowy, a w 1941 powstała makieta ich zabudowy! Mają 48 hektarów powierzchni i 3500 metrów obwodu. Krakowskie Błonia. Perła wśród parków miejskich na mapie Polski. A gdyby potrafiły mówić… Zapraszamy na podróż w czasie. Zobacz, co działo się na krakowskich Błoniach prawie 100 lat temu.

📢 Kraków. W co zmienia się dawna drożdżownia na Bieżanowie? Kiedyś w galerię sztuki, teraz w powiększające się osiedle W dawnej drożdżowni w Krakowie, w dzielnicy Bieżanów-Prokocim, powstaje kolejny etap inwestycji mieszkaniowej. Rozpoczęła się sprzedaż mieszkań w ramach II etapu osiedla Nowa Drożdżownia. Na historycznych terenach poprzemysłowych powstanie zarówno nowoczesna zabudowa mieszkaniowa, jak i infrastruktura handlowo-usługowa. Zobaczcie zdjęcia sprzed lat, kiedy to opuszczone budynki służyły jako galeria sztuki dla dzieł artystów.

📢 Łoś wszedł do placówki edukacyjnej w centrum Krakowa. Jedna osoba odniosła obrażenia i trafiła do szpitala. Jak do tego doszło? Łoś wszedł przez okno do pomieszczeń krakowskiej placówki edukacyjnej, do Kolegium Europejskiego (niepublicznego LO) przy ul. Ślusarskiej 9 na Zabłociu. Sytuacja miała miejsce w czwartek (23 maja) po godz. 17. - W zdarzeniu poszkodowana została jedna osoba (rany od zbitego szkła), którą odwieziono do szpitala. Zwierzę po wyjściu na zewnątrz budynku padło. Do miasta prawdopodobnie przywędrowało z Puszczy Niepołomickiej – podaje oficjalny serwis miejski Magiczny Kraków.

