Przegląd prasy 25.06.2024 Kraków. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Prasówka Kraków 25.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W krakowskich firmach szykują się kolejne zwolnienia grupowe. Pracę ma stracić prawie 300 osób Kolejne trzy firmy zgłosiły - w okresie od połowy maja do 21 czerwca 2024 - do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych. Tym razem mają one objąć w sumie 271 osób. Oznacza to, że liczba pracowników, którzy stracili zatrudnienie w Krakowie w ramach tegorocznych masowych zwolnień przekroczy za chwilę 1670. To znacznie więcej niż w całym 2023 roku. Kraków jest również niechlubnym rekordzistą w skali kraju, jeśli chodzi o ilość zwolnień grupowych w 2024 roku.

📢 Ekipa u prezydenta. Wizyta celebrytów w gabinecie Aleksandra Miszalskiego EKIPA - czyli słynni influencerzy - spotkali się z prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim. Informuje o tym oficjalny profil krakowskiego magistratu w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia ze spotkania w gabinecie prezydenta miasta. Ujęcia z tej wizyty pojawiły się również na profilu samego Aleksandra Miszalskiego, opatrzone tylko tajemniczym podpisem: "Kraków + EKIPA?". Cel spotkania - nie został podany.

📢 Podolkuski Zamek Rabsztyn przyciąga turystów. Niedługo odbędzie się tu XVIII Turniej Rycerski W miniony weekend 22 i 23 czerwca nie brakowało turystów na Zamku Rabsztyn. W kolejny weekend można spodziewać się tu tłumów. W sobotę, 29 czerwca rozpocznie się dwudniowy XVIII Turniej Rycerski. Początek zaplanowano na godzinę 12.

Prasówka 25.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyjątkowy koncert Kameralnego Chóru Uniwersytetu z Sheffield w Krakowie! Wstęp wolny To niezwykłe wydarzenie muzyczne odbędzie się w środę 26 czerwca o godzinie 20:00 w Kościele Przemienienia Pańskiego przy ulicy Pijarskiej 2 w Krakowie.

📢 Znamy dane dotyczące sytuacji miasta Krakowa za I kwartał 2024 r. Ważne informacje dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń Raport o stanie gminy za rok 2023, który został opublikowany przez Urząd Miasta Krakowa jednoznacznie pokazuje, że w stolicy Małopolski jest bezpiecznie i .... zielono. Kraków zajął też wysokie miejsce w rankingach atrakcyjności inwestycyjnej oraz warunków prowadzenia biznesu, a krakowskie uczelnie zostały wysoko ocenione w rankingach krajowych i międzynarodowych. Złe informacje są jednak takie, że w stolicy Małopolski nadal spada przyrost naturalny. Znamy też dane dotyczące I kwartału 2024 roku. Tutaj zaskoczeniem mogą się okazać zarobki w sektorze przedsiębiorstw i ... spory wzrost. Jak kształtowały się średnie płace i gdzie można było zarobić najwięcej?

📢 Zaginął 15-letni Igor Tetłak mieszkaniec gminy Zabierzów. Poszukuje go rodzina i policja. Może podróżować koleją Mieszkaniec Rząski w gminie Zabierzów, 15-letni Igor Tetłak zaginął w niedzielę, 23 czerwca. Nastolatek wyszedł z miejsca zamieszkania około godz. 10. Jak podaje policja do chwili obecnej chłopak nie wrócił do domu i nie nawiązał kontaktu z rodziną, a jego telefon pozostaje nieaktywny. Z informacji policyjnych wynika, że zaginiony mógł udać się w podróż pociągiem do Gdańska. 📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie dwóch samochodów na drodze wojewódzkiej. Są utrudnienia w ruchu W Trojanowicach w gminie Zielonki na drodze wojewódzkiej nr 794 doszło do wypadku w poniedziałek, 24 czerwca. W okolicy skrzyżowania z drogą prowadząca do Giebułtowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Z relacji portalu Patrol998-Małopolska wynika, że nie ma osób poszkodowanych. Służby pracują na miejscu zdarzenia. Są utrudnienia, został wprowadzony ruch wahadłowy.

📢 Byliśmy na Międzynarodowej Wystawie Psów w Krakowie. Od ilości czworonogów i ich urody mogło zakręcić się w głowie W miniony weekend 22-23 czerwca w Krakowie odbyła się Międzynarodowa Wystawa Psów. Liczba zgłoszonych czworonogów przekroczyła 2 tys. W sumie na terenie hal i stadionu AWF można było zobaczyć ponad 200 przedstawicieli ras FCI w tym kilkunastu ras rzadkich. Mimo zmiennej pogody naprawdę było warto - choćby dla posłuchania ciekawych historii i możliwości wygłaskania rozkosznych czworonogów. Poniżej nasza relacja z wydarzenia. Dziennik Polski był patronem medialnym wystawy. 📢 Kraków. Zaginęła 17-letnia Emilia Jania, wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej 17-letnia Emilia Jania, wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej, będąc na przepustce weekendowej wyszła z domu rodzinnego w niedzielę 23 czerwca 2024 roku o godzinie 11.00, informując, że ma spotkać się z koleżanką. Od tego czasu nie powróciła do domu lub placówki, nie nawiązała też kontaktu z bliskimi i opiekunami z ośrodka.

📢 O włos od wypadku na przejściu dla pieszych w Krakowie. Kto zawinił? Kilka dni temu w Krakowie, na skrzyżowaniu ulic Półłanki i Rącznej, doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych wychodząc zza stojącego na przystanku autobusu. W tym samym momencie z naprzeciwka nadjechał inny autobus i niewiele brakowało, aby doszło w tym miejscu do potrącenia pieszej. 📢 Meble za darmo. Szafy, krzesła, fotele, sofy, meblościanki do oddania za darmo w Krakowie. Tak urządzisz mieszkanie nie wydając ani złotówki Używane meble do oddania za darmo znajdziemy w internecie m.in. na portalach ogłoszeniowych. W sieci pełno jest ogłoszeń osób, które chętnie oddadzą za darmo używane przedmioty. Wśród nich znajdują się m.in. sofy, meblościanki, biurka, krzesła, kanapy, komody i ławy. Oto najciekawsze ogłoszenia z portalu OLX, które znaleźliśmy 24 czerwca 2024 r.

📢 Najlepsze atrakcje dla dzieci w Krakowie. Wakacyjne warsztaty i imprezy dla najmłodszych Przed nami pierwszy tydzień wakacji. Jak zaplanować czas, żeby dzieciaki się nie nudziły? Sprawdziliśmy ofertę krakowskich instytucji kultury i przygotowaliśmy zestawienie najciekawszych propozycji. 📢 Strażnicy miejscy na Wiankach w Krakowie. Rozdali... ponad STO mandatów! Wianki jak co roku przyciągnęły nad Wisłę tłumy krakowian i turystów. Oczywiście na Wiankach nie mogło zabraknąć... strażników miejskich, którzy czuwali nad bezpieczeństwem. Przez całą sobotę prowadzili wzmożone działania kontrolne w centrum. I... nałożyli ponad 100 mandatów! 📢 Czworonożni podopieczni schroniska z Krakowa czekają na kochające domy. Może któryś z nich czeka właśnie na ciebie? Piękna pogoda, zielone parki i bezchmurne niebo - to idealny czas na spacery. Czym jednak są one, jeśli u naszego boku brak czworonożnego towarzysza? Gibi, Easy, Baron, Czaruś i setki innych psiaków i kociaków czekają na nowy, lecz przede wszystkim, kochający i bezpieczny dom! Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami każdego dnia apeluje o adopcję milusińskich, których schronisko ma pod swoją opieką. Niektóre psy czy koty mieszkają przy ul. Rybnej od kilku dni, inne zaś od wielu lat. Wszyscy jednak cały czas żyją nadzieją, że każdy zwierzak znajdzie idealny dom. Może któryś z podopiecznych schroniska czeka właśnie na ciebie?

📢 Duże utrudnienia w ruchu przy Jubilacie w Krakowie. Na Alejach i w okolicy tworzą się ogromne korki W sobotę, 22 czerwca, zmieniła się organizacja ruchu na dwóch istotnych skrzyżowaniach: przy Domu Handlowym "Jubilat" (al. Krasińskiego – ul. Kościuszki – ul. Konopnickiej) oraz ulic Królowej Jadwigi – Księcia Józefa – Kościuszki. Jak duże to powoduje utrudnienia można było się przekonać w pierwszym w tygodniu dniu pracy, a więc w poniedziałek 24 czerwca. Od rana na Alejach Trzech Wieszczów, moście Dębnickim, ulicy Konopnickiej tworzyły się ogromne korki. Utrudnienia były także odczuwalne na okolicznych ulicach.

📢 Cztery pasy na Alejach Trzech Wieszczów w Krakowie? Planują je rozbudować kosztem zieleni, bo deweloper chce wybudować blok W krakowskim urzędzie biorą pod uwagę przebudowę al. Słowackiego w takim zakresie, że powstałby dodatkowy pas skrętu w lewo w ul. Mazowiecką. Odbyłoby się to kosztem zielonego terenu znajdującego się na środku Alej. Okazuje się, że nowe rozwiązanie komunikacyjne jest przygotowywane w związku z planem budowy nowego budynku mieszkalnego przy ul. Mazowieckiej, w miejscu istniejącego dużego obiektu biurowego, który zostałby wyburzony. Negatywną opinię dla takiego rozwiązania wydała Rada Dzielnicy V Krowodrza.

📢 Polacy uwielbiają je zbierać! Zobaczcie niezwykłe kolekcje naszych Czytelników W jednym z ostatnich postów na Facebooku zapytaliśmy naszych czytelników, czy również z każdego wyjazdu przywożą magnesy na lodówkę? A jeśli tak, to poprosiliśmy, by pokazali nam swoje kolekcje! W komentarzach pojawiło się mnóstwo imponujących kolekcji! Niektóre robią gigantyczne wrażenie! Przejdźcie do galerii zdjęć i zobaczcie sami! 📢 Strawa pod Kopcem Wandy w Krakowie. Nowohuckie powitanie lata w słowiańskim stylu. Mamy zdjęcia! Wydarzenie "Strawa pod Kopcem Wandy - przywitanie lata 2024" odbyło się z wielkim przytupem, przyciągając wielu mieszkańców Krakowa. Inspirowane słowiańskim świętem Nocy Kupały, zgromadziło grupy rekonstrukcyjne, muzyków i miłośników dawnych tradycji. Przestrzeń wokół tajemniczego Kopca Wandy ożyła dzięki zabawom, muzyce i śpiewom. 📢 Niedziela na Salwatorze! Tak wyglądał Plac na Stawach podczas sąsiedzkiej wyprzedaży Słoneczna niedziela na Salwatorze minęła w przyjemnej i kameralnej atmosferze. Mieszkańcy Krakowa zebrali się aby porozmawiać, pozbyć się niepotrzebnych rzeczy lub za symboliczną kwotę znaleźć coś dla siebie. Jak wyglądało wydarzenie? Sprawdź w galerii!

📢 Kraków. Zjazd szczeniaków w PsiKawce, spotkanie z behawiorystką oraz dużo młodzieńczej energii! To już kolejny ze zlotów psów w najbardziej przyjaznej im kawiarni w Krakowie, czyli PsiKawce! Tym razem w kawiarni zebrały się szczeniaki i młode psy, które wręcz rozpierała młodzieńcza energia! Jak wyglądało wydarzenie? Sprawdź.

