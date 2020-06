Przegląd prasy 1.06.2020 Kraków, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Matura dosłownie za kilka dni, a co po maturze? Gdzie na studia? Jakie kierunki są najbardziej oblegane, najchętniej wybierane przez najmłodsze pokolenie? Odpowiedź na to dają – a mogą też stanowić podpowiedź dla niezdecydowanych – wyniki ostatniej rekrutacji na studia. Od razu dodajmy, że na podium w ciągu dwóch ostatnich lat zaszła tylko minimalna zmiana: dwa z najpopularniejszych kierunków zamieniły się miejscami.

Trwa przebudowa ul. Rynek Kleparski. Trwają tam m.in. prace brukarskie dotyczące układania nowej nawierzchni jezdni i chodników oraz układanie krawężników kamiennych. Przejdź do GALERII, by zobaczyć postęp prac.

Przez ostatnie tygodnie, podczas których - w związku z pandemią koronawirusa - wiele osób pozostawało w domach, na krakowskich ulicach panowały pustki. To jednak już przeszłość. Na głównych krakowskich drogach znów tworzą się duże korki. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak wyglądała sytuacja w stolicy Małopolski w poniedziałek o poranku.

Piłkarze Cracovii zawsze mogli liczyć na doping swych najmłodszych kibiców na własnym stadionie. Nie inaczej będzie zapewne, gdy po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa ponownie zasiądą na obiekcie przy ul. Kałuży. Zanim to nastąpi, w Dniu Dziecka prezentujemy wybrance zdjęcia dzieci, które kibicowały "Pasom" w ostatniej dekadzie. Przejdź do galerii.

Nasz Czytelnik zebrał zdjęcia wraków, zalegających od lat aut, które stoją w Krakowie. Często nie mają powietrza w kołach, porasta je mech, padają ofiarą wandali. Stoją w bezruchu już długo, nawet rok. Apelujemy do straży miejskiej o interwencję w tej sprawie. Niestety znalezienie właściciela i zmuszenie go do usunięcia "pojazdu" jest trudne i długotrwałe. Służby w czasie pandemii miały inne sprawy na głowie. Powoli wracamy jednak do normalności. Trzeba będzie się zająć wieloma "starymi" kłopotami - w tym wrakami. Zobacz czy są tutaj też tez z twojej ulicy. Informujemy straż miejską, by sprawdziła, czy to na pewno są porzucone pojazdy.