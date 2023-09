Przedłużają się prace remontowe w kinie Kijów. Kiedy na ekrany wrócą filmy?

- Pierwotny projekt zakładał jedynie odświeżenie istniejącego układu. Uznaliśmy jednak, że warto przywrócić wnętrzu charakter korespondujący z jego pierwotną funkcją tak, jak zaprojektował ją prof. Cęckiewicz. Te prace były planowane od dawna, do tego, by wykonać je teraz, zmobilizowała nas śmierć profesora - wyjaśnia Miłosz Horodyski, prezes Apollo Film, do którego należy kino „Kijów”.