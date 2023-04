Proszowice. Nie żyje sześciolatek. Prokuratura wszczęła śledztwo

Prokuratura w tej chwili nie ujawnia jeszcze bliższych szczegółów całej sprawy. Z naszych informacji wynika, że dziecko zostało przyjęte do szpitala w świąteczny poniedziałek. Uskarżało się na silne bóle brzucha. Wieczorem jego stan poważnie się pogorszył i chłopiec zmarł. Zwłoki trafiły następnie do Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, który o tragicznym zdarzeniu poinformował Prokuraturę. W środę została wykonana sekcja zwłok chłopca.

- Chodził do nas już czwarty rok. Był bardzo pogodnym i lubianym przez wszystkich dzieckiem. Wszyscy jesteśmy zdruzgotani tym, co się stało – mówi dyrektor placówki Magdalena Świątek.

- Jego wyników nie mogę podać do publicznej wiadomości – zastrzegł dyrektor.

- Jak dotąd nikomu nie zostały postawione żadne zarzuty. Za wcześnie nawet jest mówić o tym, czy w ogóle do tego dojdzie. Wszystko okaże się po zebraniu materiałów w tej sprawie – zastrzega prokurator Moskwa.

W czwartek dzieci uczęszczające do grupy ze zmarłym chłopcem miały zajęcia z psychologiem i pedagogiem, których celem było ich mentalne przygotowanie do tego, co się stało.

Zmarły chłopiec miał starszą siostrę, uczennicę III klasy szkoły podstawowej.

Pogrzeb dziecka odbędzie się w sobotę o godz. 11 w Proszowicach.