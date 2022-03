Prof. Wojciech Macyk: Młodzi ludzie dobrze wiedzą, dlaczego chcą studiować chemię

9 kwietnia próbna matura z chemii przygotowana przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się po raz siódmy, w tym po raz trzeci online. Zdalne sprawdzanie wiedzy zdało egzamin?

Tak. Myślę, że jeśli wracalibyśmy do działania stacjonarnego, to raczej w formie hybrydowej. Ci, którzy chcieliby pisać egzamin na sali wykładowej mieliby taką możliwość, a ci, którzy woleliby zmierzyć się z zadaniami online mogliby przystępować do egzaminu zdalnego. Osobom ze Szczecina czy Wrocławia z pewnością łatwiej będzie otworzyć arkusz zadań w domu na komputerze, niż tracić trzy dni na podróż do Krakowa i z powrotem. Trzy edycje matury zdalnej dały nam pewność, że jeśli ktoś chce się przygotować do matury, to nie będzie wykorzystywał domowych warunków do ściągania.

Próbna matura z chemii to oferta kierowana do osób kończących szkołę średnią. A co z młodszymi uczniami?

Nasz wydział wychodzi z różnymi propozycjami do uczniów, którzy interesują się światem chemii. W ubiegłym roku zorganizowaliśmy po raz pierwszy ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Chemicznej dla uczniów szkół podstawowych. Do tej pory dla tej grupy uczniów dostępne były tylko konkursy kuratoryjne, na poziomie wojewódzkim. Nam udało się zorganizować konkurs na skalę ogólnopolską. Pierwsze dwa etapy odbywają się zdalnie, trzeci – stacjonarnie. W olimpiadzie wzięło udział ponad 4 tysiące uczniów, z ponad tysiąca szkół w całym kraju. Do trzeciego etapu dotarło ponad 200 finalistów, z których wyłoniono ponad 20 laureatów. W tym roku jesteśmy już na finiszu drugiej edycji tego wydarzenia.