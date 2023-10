Próba uchwycenia improwizującej świadomości. Nowa płyta Leszka Możdzera i koncert 30 listopada w ICE Kraków

- „Composites” to próba uchwycenia przepływu improwizującej świadomości. Dzięki temu, że rdzeń muzycznej narracji nie jest wynikiem intelektualnych rozważań, tylko wychodzi bezpośrednio z ciała, całość brzmi bardzo organicznie i naturalnie, pomimo tego, że wcale nie jest prosta. Zaś muzycy orkiestry, grając na instrumentach dawnych, wchodzą do pewnego rodzaju niszy. Definiują się jako muzycy alternatywni w stosunku do masowo odbieranej symfoniki - mówi Leszek Możdżer.

Pomysłodawczynią kooperacji Leszka Możdżera z MACV była dyrektorka Warszawskiej Opery Kameralnej - Alicja Węgorzewska.

- Jedynym torem, którym podąża twórczość Leszka, jest jego własna wyobraźnia. To granice tejże wyobraźni są granicami zarówno formalnymi, jak i stylistycznymi jego dzieła. Możdżer to znak jakości. Coś, co sprawia, że biorąc do ręki dzieło sygnowane tym znakiem, wiemy, że dotkniemy sztuki - mówi Alicja Węgorzewska.