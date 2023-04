Prezentacja książki "Polskie ślady w Niemczech - Kalejdoskop" w piątek 14 kwietnia w Willi Decjusza w Krakowie

- Najtrudniejsza była odpowiedź na pytanie, co to są w ogóle „ślady”? Czy to są tylko rzeczy materialne? Pomniki, budynki? A może tradycje i opowieści? Zastanawialiśmy się, jak zakwalifikować różnego rodzaju ślady, jak je wybrać. Zdecydowaliśmy się na jak najbardziej szerokie spektrum. Stąd wybór haseł jest być może subiektywny, wiele ciekawych propozycji musieliśmy odrzucić. Nie chcieliśmy jednak zamykać oczu na takie kwestie jak prostytucja, przemyt czy praca sezonowa - mówi Andrzej Kałuża, jeden z redaktorów publikacji, pracownik naukowy Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt.