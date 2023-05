"Kultura na uchodźstwie. Dni solidarności w Willi Decjusza" 3 i 4 czerwca w Krakowie

Willa Decjusza, od wieków słynąca jako miejsce spotkań i dialogu różnych kultur i tradycji, ale także jako przestrzeń, w której spotykali się artyści w salonie patriotycznym Marceliny Czartoryskiej, od ponad dwudziestu jest ważnym punktem na kulturalnej mapie Europy Środkowo-Wschodniej, oraz stanowi bezpieczną przestrzeń dla twórców i naukowców szukających schronienia przed wojną czy prześladowaniami w krajach swego pochodzenia.

Tegoroczna edycja wydarzenia "Kultura na uchodźstwie. Dni solidarności w Willi Decjusza", która odbędzie w dniach 3-4 czerwca w Krakowie jest naszą odpowiedzią na trudną sytuację demokratycznej opozycji w Białorusi i pogłębiającego się w tym państwie kryzysu wartości demokratycznych i swobód obywatelskich.

"Mając w pamięci postaci i wysiłki polskich twórców kultury na uchodźstwie do rozmowy zapraszamy Białorusinów - ofiary politycznych opresji, który byli zmuszeni wyemigrować ze swojej ojczyzny, by znaleźć nowe miejsce do życia i pracy twórczej. Organizując to wydarzenie, chcemy pokazać, że budowanie wspólnoty polega zarówno na serdecznym współodczuwaniu, jak również na otwartości na inne głosy i tradycje, na zaciekawieniu kulturą sąsiadów - Nowych Krakowian, na chęci nauczenia się czegoś się od nich, a także nauczenia się czegoś o nich samych i przy okazji o każdym z nas" - piszą organizatorzy.