Prasówka z Krakowa 19.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Strych pełen odległej historii. Muzeum Archeologiczne w Krakowie zyskało nowe przestrzenie wystawiennicze”?

Prasówka Kraków 19.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Strych pełen odległej historii. Muzeum Archeologiczne w Krakowie zyskało nowe przestrzenie wystawiennicze Niezagospodarowany wcześniej XVII-wieczny strych Muzeum Archeologicznego w Krakowie dzięki remontowi - przeprowadzonemu za 18 mln zł, z czego większość to pieniądze unijne - stał się miejscem dla wystaw i konferencji. To aż 700 metrów kwadratowych, które dostały nowe funkcje. W poniedziałek (18 marca) dokonano uroczystego otwarcia. Muzeum w efekcie inwestycji wzbogaciło się też o windę.

📢 Anna Starmach zapowiada zakończenie udziału w programie "MasterChef" i otwiera własną restaurację w Krakowie Anna Starmach, znana kucharka i absolwentka prestiżowej francuskiej szkoły kulinarnej Le Cordon Blue zapowiada zakończenie udziału w programie "MasterChef" i planuje otworzyć restaurację w swoim rodzinnym mieście, Krakowie. Jak sama przyznaje, do otwarcia własnej restauracji zainspirowali ją rodzice - znani krakowscy kolekcjonerzy sztuki, którzy część swoich zbiorów przekazali muzeom.

📢 Pierwsze ślubowanie policjantów w tym roku. W szeregi małopolskiego garnizonu wstąpiło 113 nowych funkcjonariuszy W poniedziałek 18 marca w Muzeum Lotnictwa odbyło się ślubowanie 113 nowo przyjętych funkcjonariuszy, w tym 36 kobiet. W uroczystej zbiórce wziął udział m. in. Wojewoda Małopolski Krzysztof Jan Klęczar, kadra kierownicza małopolskiej Policji na czele z p.o. Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie insp. Piotrem Morajko.

Prasówka 19.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Środowy protest rolników w Krakowie. Może przyjechać nawet ponad 2000 pojazdów rolniczych – z trzech stron Na najbliższą środę (20 marca) zapowiedziano kolejną odsłonę ogólnopolskiego strajku rolników. Z informacji przekazanych przez Policję wynika, że do Krakowa może przyjechać w tym dniu ponad 2000 pojazdów uczestniczących w proteście, a utrudnień w ruchu trzeba spodziewać się przez cały dzień, od wczesnych godzin porannych, przede wszystkim na głównych drogach wjazdu do Krakowa.

📢 Niezbędne dodatkowe tory kolejowe między Krakowem Głównym a Batowicami. Potrzeba na to 250 mln zł PKP ma plan dobudowy dodatkowych torów kolejowych między Dworcem Głównym w Krakowie a stacją w Batowicach. Ta inwestycja ma pozwolić na rozwój szybkiej kolei aglomeracyjnej. 📢 Tradycyjny krakowski jarmark wielkanocny Emaus: nowa lokalizacja i wydłużona lista zakazanych przedmiotów na jarmarku Emaus, najsłynniejszy krakowski jarmark wielkanocny, w tym roku przenosi się na Błonia z powodu remontu ul. Kościuszki. Poniedziałek Wielkanocny, 1 kwietnia, to tradycyjna data tego wydarzenia. Nowe regulacje wprowadzają dodatkowe obostrzenia dotyczące przedmiotów dozwolonych do sprzedaży 📢 Zatrzymania na ul. Długiej to niestety nadal krakowska tradycja. Kolejna edycja akcji „Wystarczy 1 metr” O tym, że kierowcom samochodów ciągle trzeba przypominać o zasadach parkowania na ul. Długiej świadczy fakt, że w tym roku doszło tam do 14 przypadków blokowania tramwajów przez nieprawidłowo stojące pojazdy. Przez ul. Długą kursują dwie linie – nr 18 (Czerwone Maki P+R - Górka Narodowa P+R) oraz nr 44 (Kopiec Wandy – Dworzec Towarowy). W przypadku blokady tramwaje tych linii muszą być kierowane na trasę objazdową. Aby wyczulić kierowców na takie nieprzemyślane zachowania, w tym tygodniu, od poniedziałku do piątku na ulicach w centrum miasta patrole Straży Miejskiej i inspektorów ruchu MPK w Krakowie znów pilnują, czy kierowcy samochodów prawidłowo parkują i nie blokują przejazdu przede wszystkim tramwajom. To już kolejna edycja akcji pod hasłem „Wystarczy 1 metr”.

📢 Krakowski sąd wydał prawomocny wyrok w sprawie ks. Natanka. Grzywna zamiast kary ograniczenia wolności i prac społecznych 20 tys. zł grzywny zamiast kary 10 miesięcy ograniczenia wolności i 300 godzin prac społecznych, a do tego 15 tys. zł nawiązki na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża zamiast 20 tys. zł na rzecz organizacji wspierającej leczenie niepłodności Stowarzyszenia "Nasz Bocian" - to główne zmiany w wyroku w sprawie duchownego. Proces apelacyjny suspendowanego księdza Piotra Natanka z Grzechyni w powiecie suskim był niejawny. Ksiądz Natanek odwołał się od wyroku nałożonego na niego przez suski Sąd Rejonowy w ub. roku. Duchowny został skazany za skandaliczne słowa wygłaszane publicznie o dzieciach poczętych z in vitro.

📢 Ważne inwestycje kolejowe w Małopolsce będą kontynuowane. Jest deklaracja rządu Budowa linii kolejowej Podłęże - Piekiełko, połączeń dla szybkiej kolei aglomeracyjnej z Krakowa do Myślenic i Niepołomic - to priorytetowe inwestycje dla Małopolski, które będą kontynuowane przez nowy rząd. Deklaracje w tej sprawie złożył w poniedziałek (18 marca) przebywający w Krakowie wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, odpowiadający za transport kolejowy w naszym kraju.

📢 W Krakowie zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa. Gdzie dojedzie? Krakowscy urzędnicy zapowiadają, że za kilka dni zostanie uruchomiona nowa linia autobusowa. Linia 108 połączy Bronowice Małe z os. Wizjonerów. A to nie koniec zmian. 📢 Jarmark wielkanocny na Rynku Głównym w Krakowie. Szczegółowy program wydarzeń w dniach 21 marca - 1 kwietnia Jarmark wielkanocny na Rynku Głównym, jeden z największych wiosennych kiermaszy odbywających się w Krakowie, otwarty zostanie już 21 marca. Wydarzenie potrwa do 1 kwietnia. Stoiska, które niebawem przyozdobią świąteczne akcenty, już pojawiły się na płycie Rynku Głównego od strony wieży Ratuszowej. Organizatorem jarmarku jest Krakowska Kongregacja Kupiecka oraz Realizator Firma Artim sp. z o. o. Poniżej szczegółowy harmonogram wydarzenia. 📢 Iga Świątek z kryształowym trofeum za triumf w tenisowym Indian Wells. Sesja zdjęciowa Polki ze słynną aktorką Zendayą Iga Świątek nie miała sobie równych w turnieju Indian Wells. To 19. w karierze tytuł raszynianki w imprezie rangi WTA, a drugi w tej kalifornijskiej miejscowości. Do wyrównania polskiego rekordu, ustanowionego przez Agnieszkę Radwańską, pozostał Świątek już tylko jeden triumf. Być może nastąpi to podczas rozpoczynającego się za kilka dni turnieju w Miami, w którym Polka zwyciężyła przed rokiem. Na razie jednak napawa się sukcesem z Indian Wells i odpoczywa. - Mam nadzieję, że będę miała dwa dni wolnego i spędzę je na plaży, przy której mam w Miami wynajęty apartament - powiedziała Iga Świątek po niedzielnym finale z Marią Sakkari w wywiadzie dla stacji Canal+ Sport. Wcześniej z trudem podniosła kryształowy puchar. Z trudem, bo trofeum dla zwyciężczyni turnieju WTA 1000 w Indian Wells jest wyjątkowo ciężkie.

📢 Prof. Andrzej Kulig: "Czas na wyrównanie szans". Kandydat na prezydenta Krakowa ogłosił propozycje rozwoju dla Bronowic, Zwierzyńca i Dębnik Linia tramwajowa na Azory, inwestycje przeciwpowodziowe, nowe żłobki, rozbudowa szkół i przedszkoli, większe Parki Krakowian, zielone podwórka i ogrody społeczne, nowa sala gimnastyczna w szkole podstawowej nr 32, basen przy szkole nr 78, modernizacja klubów sportowych, wiaty przystankowe, parkingi, chodniki, dom kultury, Centra Wspieranie Rodzin, budowa DPS przy ul. Widłakowej, rozbudowa ośrodka zdrowia w Tyńcu. To inwestycje, na które niecierpliwie czekają mieszkańcy Bronowic, Zwierzyńca i Dębnik, czyli VI, VII i VIII dzielnicy i które ruszają w tym roku. - Czas na wyrównanie szans - podkreśla kandydat na prezydenta Krakowa Andrzej Kulig. 📢 Nowy wiadukt w Krakowie. Kolejarze pokazują efekt pracy. Zaskakujący? Na ul. Zielony Most nowy wiadukt zwiększył bezpieczeństwo pieszych i kierowców. Pod betonową konstrukcją wygospodarowano więcej miejsca na chodniki i szerszą jezdnię - chwalą się kolejarze z PKP PLK. I pokazują na zdjęciach efekt prac! Jak oceniacie to, co na nich widać?

📢 Trwa obława na niedźwiedzia, który biegał po Liptowskim Mikulaszu i atakował ludzi. Chcą go odstrzelić Na Słowacji trwa obława na niedźwiedzia, który w niedzielę w centrum Liptowskiego Mikulaszu gonił i atakował ludzi. Rannych zostało pięć osób. W okolicach miasta działa sześć patroli, których zadaniem jest odstrzelenie niedźwiedzia. Co robił drapieżnik w środku miasta? - Na razie trudno powiedzieć – mówi Filip Zięba z polskiego Tatrzańskiego Parku Narodowego, który zajmuje się niedźwiedziami. 📢 EL&N London w Krakowie - najbardziej instagramowa kawiarnia na mapie miasta Kraków wita w swoich murach kultową sieć kawiarni EL&N London, znanej na całym świecie z unikalnego różowego designu i pysznego jedzenia. Lokal, który zdobył miano "najbardziej instagramowej kawiarni", ma już 34 filie na całym świecie.

📢 Wielki pożar gospodarstwa w powiecie proszowickim. W ogniu maszyny, zbiorniki z olejem i środkami ochrony roślin. Zablokowana droga krajowa Ogromny pożar w gminie Nowe Brzesko w powiecie proszowickim wybuchł w poniedziałek, 18 marca rano. Była godz. 8.45, gdy straże pożarne zostały powiadomione o pożarze w dużym gospodarstwie rolniczym w Śmiłowicach. Zapaliły się maszyny rolnicze w tym kombajn zbożowy oraz zbiorniki z paliwem i środkami ochrony roślin. Właściciel poniósł ogromne straty. Pożar był widoczny z daleka.

📢 Kluczowe zmiany na polskiej kolei. Wiadomo, kto będzie zarządzał newralgiczną spółką Podobnie jak w wielu innych spółkach państwowych, również na kolei przeprowadzane są zmiany kadrowe. Po odwołaniu poprzedniego zarządu, wybrany został nowy prezes newralgicznej spółki - PKP PLK. To ona odpowiada za najważniejsze inwestycje, w tym modernizacje torów. Kto będzie za to odpowiadał? 📢 Kraków. Kiedy otwarcie Cogiteonu? Małopolskie Centrum Nauki za blisko 300 mln zł stoi puste i jest... poprawiane Kontrowersyjna droga gotowa! Ale co z tego skoro prowadzi do zamkniętego obiektu. W sierpniu miały zakończyć się prace budowlane, a uroczyste otwarcie Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon zapowiadano na jesień 2023 roku. A obecnie zaraz mamy wiosnę 2024 i poprawianie około 7000 usterek w obiekcie, który wygląda na gotowy, ale pozostaje zamknięty. Inwestycja kosztowała, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej, prawie 300 mln zł. Choć miało być dużo taniej. 170 mln zł, później 200 mln zł... Zobaczcie jak Cogiteon zmienił krajobraz okolicy.

📢 Kraków. Kładka pieszo-rowerowa przy moście Nowohuckim? Wiadomo, ile trzeba na nią wydać Czytelnik napisał do nas list, w którym argumentuje dlaczego wzdłuż ulicy Nowohuckiej, a w szczególności przy moście Nowohuckim powinna powstać infrastruktura rowerowa. Chodzi głównie o kładkę, która pozwoliłaby pieszym i rowerzystom łatwo pokonać newralgiczny odcinek na moście Nowohuckim, gdzie ruch samochodów jest duży i dość niebezpieczny dla innych użytkowników. Zapytaliśmy zatem urzędników, co się dzieje w sprawie tej inwestycji. Coś, ale problemem są pieniądze...

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.