Prasówka z całego tygodnia 21.01.2024 w Krakowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Kraków, 21.01.2024. 14.01 - 20.01.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Wycinka drzew przy Lublańskiej ruszyła w piątek 19 stycznia. Od razu mieszkańcy zapowiedzieli protest i w sobotę w południe wyszli na ulicę w miejscu prowadzonych prac. Czują się oszukani. Twierdzą, że można było przeprojektować trasę tramwaju do Mistrzejowic tak, by ocalić drzewa, ale zrobiono to za późno. Teraz urzędnicy rozkładają ręce mówiąc, że zmiana potrzebowałaby długiego procedowania nowej dokumentacji inwestycji, a to wpłynęłoby na terminy prac, z czym wiązałyby się straty finansowe. Krakowianie nazywają to wprost kompromitacją nadzorców budowy linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie.

W piątek - 19 stycznia - swój bal przedmaturalny mieli uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie. Na miejsce studniówki wybrali Starą Zajezdnię przy ul. św. Wawrzyńca na krakowskim Kazimierzu. W tym szczególnym balu wzięło udział około 400 osób, przede wszystkim - 280 uczniów z ośmiu klas maturalnych. Nie zabrakło tradycyjnego poloneza, był też toast, a o północy - tort.